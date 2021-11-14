Челябинские салоны красоты попросили отсрочку по QR-кодам

Челябинские парикмахеры и маникюрщики нашли неожиданные аргументы в пользу отсрочки QR-кодов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Представители индустрии красоты попросили власти Челябинской области отсрочить на месяц введение QR-кодов для парикмахерских, маникюрных и косметологических салонов. Об этом рассказал URA.RU бизнес-омбудсмен региона Александр Гончаров. По его мнению, это позволит избежать ухода работников в «серую зону» и более эффективно ограничить распространение коронавируса.

«Представители парикмахерских, маникюрных и косметологических салонов, а также предприятий этой сферы просят губернатора Алексея Текслера отсрочить обязательное введение QR-кодов о вакцинации от COVID до 12 декабря. Помимо экономических соображений они указывают, что недоступность салонов для значительного числа клиентов, включая сделавших первую прививку, станет дополнительным фактором угрозы распространения пандемии. Вместо оборудованных салонов, где легко контролировать соблюдение санитарных требований, мастера будут принимать людей на дому либо сами ходить по квартирам», — пояснил Гончаров URA.RU.

По его словам, под обращением поставили подписи руководители предприятий с числом работников от 8 до 30 человек из Челябинска, Магнитогорска, Златоуста и других муниципалитетов. В ближайшее время он намерен донести их предложения для руководства области.

Ранее действие QR-кодов предложили отменить в Челябинской области представители общепита, где они станут обязательными с 1 декабря и до окончания новогодних праздников. По мнению президента «Ассоциации рестораторов города Челябинска» Олега Иванова, это приведет к убыткам и массовому закрытию заведений. Однако власти ответили отказом.