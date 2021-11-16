В Кургане резко сократили прием детей у окулистов

Количество детей на приеме у окулистов сократилось в два раза Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Курганской детской поликлинике окулисты стали принимать в два раза меньше пациентов, чем раньше. Об этом сообщила заместитель главврача по лечебной работе Курганской детской поликлиники Наталья Нагибина.

«Мы сократили количество детей — не 100 берем, а 50 на лечение. Потому что если 100 детей брать, то качество лечения страдает. Кабинет один, ребенок сидит лечится, в это время заходит другой ребенок на прием. Ну какое тут качество, если ребенок отвлекается на другого» — рассказала Нагибина порталу 45.ру.

Врач объяснила представителю СМИ, что сейчас в лечении у окулиста с периодичностью раз в полгода нуждаются большинство школьников, но в одном кабинете могут лечить только 50 детей в месяц. Во всех шести кабинетах, по ее словам, в месяц лечат от 300 до 500 детей. Нагибина пожаловалась, что врачи выписывают лекарства и объясняют, какую гимнастику для глаз надо делать, но многие игнорируют гимнастику и препараты. При этом, по ее словам, родители разрешают детям часами сидеть в гаджетах, из-за чего портится зрение.

В 2019 году в Кургане окулисту приходилось обследовать пациентов с помощью самодельного устройства. Это было связано с тем, что щелевая лампа находилась на ремонтном обслуживании.