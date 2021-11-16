Власти Кургана будут следить за фонарями через цифровую систему

В Кургане установили 12 205 новых уличных фонарей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане местные власти будут следить за энергосберегающими фонарями с помощью цифровой системы. Об этом 17 ноября URA.RU сообщила пресс-служба филиала компании «Ростелеком» в Тюменской и Курганской областях.

«Энергосберегающие светильники объединены на базе цифровой автоматизированной системы управления наружным освещением: городские власти в специальном веб-интерфейсе могут видеть линии уличного освещения, а также питающие их подстанции. Веб-интерфейс позволяет оперативно собирать данные о потреблении электрической энергии, автоматизировано включать и выключать линии освещения по заданному графику», — рассказали в пресс-службе.

Также с помощью системы можно выявлять проблемы на линиях наружного освещения. Всего в городе вместо старых ламп установили 12 205 энергоэффективных фонарей и 284 многофункциональных приборов учета. По данным компании, новые фонари будут равномерно освещать пространство без слепых зон. Они могут выдержать перепады напряжения и температуру воздуха от -40 до +45 градусов.

В компании отметили, что работы провели без привлечения бюджетных средств. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области власти сотрудничают с компаниями «Ростелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг» («Дом.ru») в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».