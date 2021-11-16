Челябинское правительство не получило 170 млн с актива Дубровских

Коронавирус сорвал разбирательство между властями Челябинской области и экс-губернатором Борисом Дубровским Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области сорвался процесс по 170-миллионному иску структуры регионального правительства — хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» (ХП «Конгресс-холл»), к подконтрольного семье экс-губернатора региона Бориса Дубровского. Решение о переносе заседания почти на два месяца принял Арбитражный суд региона в связи с коронавирусными ограничениями.

«В связи с ограничением доступа в помещения Арбитражного суда Челябинской области для лиц, не являющихся его работниками, и невозможностью проведения заседания с участием представителей сторон суд считает необходимым отложить разбирательство. Заседание состоится 17 января 2022 года», — говорится в тексте документа (есть в распоряжении URA.RU).

Иск поступил в суд после того, как ПО «Монтажник» в начале июня потребовал от ХП «Конгресс-холл» почти 140 млн рублей в счет погашения долга. Речь шла о срыве сроков работ и претензиях по их качеству.

Директор ХП «Конгресс-холл» Виталий Передерий был недоступен для комментариев. Связаться с экс-главой региона также не удалось, представители Дубровских отказываются комментировать ход процесса.

ПО «Монтажник» занималось строительством конгресс-холла «Крылья» в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС в 2017 году. Заказчиком со стороны правительства региона выступало ХП «Конгресс-холл». После ухода Дубровского с поста главы региона стройка была заморожена, возбуждено несколько уголовных дел. В сентябре 2020 года «Монтажник» признали банкротом, его долги составляют около 2 млрд рублей. Информация, ставшая известной в ходе процесса, привела к признанию экс-губернатора аффилированным компании лицом.