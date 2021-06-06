Семья челябинского экс-губернатора требует с властей 139 млн

Семья экс-губернатора Бориса Дубровского продолжает судебные войны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ПО «Монтажник», которое контролируется семьей челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, требует с хозяйственного партнерства (ХП) «Конгресс-холл» 139,5 млн рублей. Иск подан в арбитражный суд региона. Учредителем ХП является правительство Челябинской области,

«ПО „Монтажник“ обратилось суд с исковым заявлением к ХП „Конгресс-холл“ о взыскании 18 897 708 руб. 78 коп. задолженности по договору подряда от 08.06.2018 и 120 605 484 руб. 76 коп за дополнительные работы», — указано в документе, выложенном на сайте суда. Истец не представил доказательств выполнения работ, и заявление пока оставлено без движения.

Представители «Монтажника» недоступны для СМИ. Директор ХП Виталий Передерий на звонок URA.RU не ответил. «Дубровские хотят отсудить хоть что-то, так как ХП само подало иск к „Монтажнику“, выставив штрафные санкции», — сообщил URA.RU источник в строительной сфере.

ХП «Конгресс-холл» создано в октябре 2017 года как основной подрядчик строительства конгресс-холла «Крылья» на реке Миасс в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС. В октябре того же года Дубровские купили ПО «Монтажник», которое занялось строительством. Дубровский в то время руководил регионом. В строительство вложили 4,5 млрд рублей из областного бюджета, на сегодня готов только нулевой цикл, расследуются уголовные дела.

В сентябре 2020 года «Монтажник» признали банкротом. Сумма долгов составляет около 2 млрд рублей. Налоговики хотят привлечь к субсидиарной ответственности собственников, среди которых сын экс-губернатора Александр Дубровский. Чтобы избежать этого, Дубровский-младший пытается отменить свою же сделку по покупке ПО «Монтажник».