Тюменский блогер, которого оскорбил Варламов, пострадал в ДТП

Ранее урбанист Илья Варламов назвал тюменца дегенератом за манеру езды на автомобиле Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Тюмени автомобиль «Лада Гранта» въехал в опору освещения на ул. Одесской,10. Водитель и пассажир, находившиеся в машине, получили ушибы и другие повреждения. Один из них является блогером, к которому несколько дней назад обратился урбанист Илья Варламов. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД. Ранее URA.RU писало о том, что за опасную манеру езды Варламов назвал тюменца дегенератом.

«Автомобиль „Лада Гранта“ въехал в опору освещения на ул. Одесской,10. Предварительно, 24-летний водитель „Лады“ со стажем за рулем 6 лет не смог выбрать безопасную скорость и не вписался в затяжной поворот. Пострадали водитель и 25-летний пассажир „Лады“, у них ушибы и другие повреждения. Раненый в ДТП пассажир — один из блогеров, к которым несколько дней назад обращался урбанист Илья Варламов», — сообщили в региональном управлении ГИБДД по Тюменской области.

15 ноября урбанист Илья Варламов осудил тюменца, который выложил в свой Instagram видео с кадрами опасного вождения и ДТП. Он назвал его дегенератом и посоветовал правоохраниельным органам обратить внимание на ситуацию и оштрафовать водителя.