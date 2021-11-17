17 ноября 2021
16 ноября 2021

Тюменский блогер, которого оскорбил Варламов, пострадал в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ДПС ГИБДД. Москва, гаи, зима, сирена, дпс зима, гибдд, дпс
Ранее урбанист Илья Варламов назвал тюменца дегенератом за манеру езды на автомобиле Фото:

В Тюмени автомобиль «Лада Гранта» въехал в опору освещения на ул. Одесской,10. Водитель и пассажир, находившиеся в машине, получили ушибы и другие повреждения. Один из них является блогером, к которому несколько дней назад обратился урбанист Илья Варламов. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД. Ранее URA.RU писало о том, что за опасную манеру езды Варламов назвал тюменца дегенератом.

«Автомобиль „Лада Гранта“ въехал в опору освещения на ул. Одесской,10. Предварительно, 24-летний водитель „Лады“ со стажем за рулем 6 лет не смог выбрать безопасную скорость и не вписался в затяжной поворот. Пострадали водитель и 25-летний пассажир „Лады“, у них ушибы и другие повреждения. Раненый в ДТП пассажир — один из блогеров, к которым несколько дней назад обращался урбанист Илья Варламов», — сообщили в региональном управлении ГИБДД по Тюменской области.

15 ноября урбанист Илья Варламов осудил тюменца, который выложил в свой Instagram видео с кадрами опасного вождения и ДТП. Он назвал его дегенератом и посоветовал правоохраниельным органам обратить внимание на ситуацию и оштрафовать водителя.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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