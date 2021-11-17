Решение о QR-кодах челябинские власти приняли, чтобы ограничить распространение коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

На губернатора Челябинской области Алексея Текслера подали в суд из-за решения о вводе QR-кодов в регионе. Соответствующий иск поступил 17 ноября в городской суд Златоуста, следует из базы судебных дел.

«Заявители оспаривают постановление главы региона о введении QR-кодов. Под иском несколько десятков подписей горожан», — пояснили URA.RU в пресс-службе суда.

В пресс-службе главы региона воздержались от комментариев. Источники в судебных органах сообщили URA.RU, что практически наверняка иск не примут к рассмотрению в силу неподсудности городскому суду. Ранее по той же причине вернули заявителям аналогичное обращение в прокуратуру Миасса. Еще один источник в судебной сфере, пояснил URA.RU, что даже если иск будет подан в областной суд, его отклонят, так как постановление, которое оспаривают жители Златоуста, подписано с соблюдением всех законодательных норм.

Постановление о QR-кодах в Челябинской области было принято в начале ноября, чтобы сбить нарастающую волну заболеваемости COVID-19. В совокупности с другими ограничениями это привело к тому, что в конце месяца число свободных коек для пациентов с коронавирусом увеличилось с 2% до 20%, а несколько ковидных баз стало возможно закрыть.

Законопроект о расширении действия QR-кодов и распространении их на транспорт, учреждения культуры и в непродовольственные магазины также внесло в Госдуму правительство РФ. В случае, если эти меры будут одобрены, QR-коды станут обязательны во всех регионах с 1 февраля по 1 июня 2022 года. Сейчас федеральную инициативу рассматривают парламенты субъектов РФ, включая заксобрание Челябинской области.