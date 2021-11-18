18 ноября 2021

Друзья десантника Тетерина высказались о его задержании по взятке. «Способен на необычные поступки»

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Торжественная церемония открытия скульптурной композиции «Преемственность поколений». Екатеринбург, шептий виктор, тетерин евгений, зайцев геннадий
Евгений Тетерин отрицает свою вину Фото:
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Арестован главный свердловский десантник Тетерин

Друзья и коллеги задержанного по подозрению в посредничестве во взяточничестве Евгения Тетерина не верят в его виновность. Мужчину называют истинным патриотом и надежным наставником. URA.RU собрало мнения товарищей о главном свердловском десантнике.

Дмитрий Ермаков, председатель Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной молодежной патриотической организации Российского союза ветеранов Афганистана «Наследие», начальник штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в Екатеринбурге работал бок о бок с Евгением Тетериным несколько лет. Он считает десантника своим старшим товарищем и наставником.

«Работал с Евгением Тетериным по патриотической линии и характеризую только с положительной стороны. Его бизнесовыми историями не интересовался, как он зарабатывал — мне не интересно, в карман не лез. Рассчитываю, что это недоразумение и его оправдают», — высказал мнение Дмитрий Ермаков. Он напомнил, что пока вина человека не доказана, что считается невиновным. «Пусть пройдут все следственные мероприятия, суд определит, кто и в чем виноват», — заключил Ермаков.

Руководитель российско-афганского культурного центра в Екатеринбурге, член «Союза ветеранов Афганистана» Вячеслав Некрасов характеризовал Тетерина как энергичного, хваткого, смелого и напористого человека, способного на нестандартные поступки. «Как-то в 2008 году Евгений приезжал в Афганистан, мы приехали на перевал, где стоит памятник советскому солдату. Там было снегу три-четыре метра. И чтобы возложить дань памяти нашему воину, они вместе с другом взяли лопаты, прорыли к памятнику тоннель и возложили цветы», — поделился Некрасов. Он добавил, что не ему судить о законности поступка Тетерина, который привел к аресту.

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Владимир Ефимов, председатель правления Свердловского областного общественного фонда ветеранов спецназа, бывший командир отдельного батальона спецназа «Черные волки» удивлен задержанию Тетерина. Ему нередко доводилось с ним пересекаться на патриотических мероприятиях военной тематики. «Я удивлен, что ему что-то там вменяют, глупость какая-то! Мне он взяток не предлагал. Есть старая русская поговорка — свой своему поневоле брат. Он ветеран, я ветеран, он занимается военной патриотикой, я занимаюсь. Из этих разведпризнаков я считал и считаю его порядочным человеком», — заявил спецназовец.

Председатель региональной организации «Союз десантников России» Евгений Тетерин был задержан по подозрению в посредничестве при передаче взятки и помещен под арест на полтора месяца. По версии следствия он и его коллеги-учредители предприятия «Шабровский карьер» дали взятку некому лицу из федеральной налоговой службы Свердловской области. Речь якобы идет об одном миллионе, еще три с половиной млн должны были быть переданы позднее.

Тетерин прошел Афганистан, был ранен, является героем войны. Десантник имеет Орден Почета, Орден Красной Звезды, Медаль «За Отвагу» и другие государственные награды.

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