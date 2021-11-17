Адвокат: к делу о взятке десантника Тетерина причастны налоговики

Адвокат намерен обжаловать решение суда об аресте Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Арестован главный свердловский десантник Тетерин

Взятка от учредителей «Шабровского карьера», одним из руководителей которого является глава свердловских десантников Евгений Тетерин, передавалась неустановленному лицу налоговой инспекции. Об этом URA.RU рассказал адвокат задержанного Дмитрий Бушухин.

«Уголовное дело возбуждено 1 ноября, а события происходили ровно год назад в 2020 году. Моего подзащитного обвиняют в посредничеству дачи взятки неустановленному должностному лицу федеральной налоговой инспекции. Взятка якобы за решение вопросов по поводу налоговых нарушений и избежание штрафных санкций на щебеночном карьере. Сумма 4,5 миллиона рублей, но был передан всего один миллион рублей, остальные якобы ожидались», — пояснил Дмитрий Бушухин.

Адвокат подчеркнул, что все четверо фигурантов (вместе с Тетериным по делу задержаны еще его трое коллег-руководителей, — прим.ред.) отрицают свою вину. «Есть какие-то телефонные переговоры, следствие считает это намерением передачи взятки. Завтра мною будет подана апелляционная жалоба», — заявил Бушухин.

Избрание Тетерину меры пресечения в виде заключения под стражу юрист назвал «психологическим давлением» и попыткой следствия выбить признание вины. URA.RU обратилось за разъяснением в управлении ФНС России по Свердловской области. В ведомстве не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, попросив направить письменный запрос. Ответ на него пока не получен.

Главу свердловского отделения «Союза десантников России» Евгения Тетерина задержали 16 ноября по подозрению в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Ленинский районный суд постановил заключить екатеринбуржца под стражу. Сам он назвал обвинения «бредом». Супруга Тетерина считает уголовное преследование происками конкурентов.