За 10 месяцев в Ноябрьский приют для животных было пожертвовано более 30 тыс. рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU

Бывшая управляющая компания скандального приюта для животных в Ноябрьске «Экосфера +» отдаст все собранные деньги, пожертвованные горожанами, в фонд помощи животным «Право на жизнь». Об этом сообщил руководитель «Экосфера +» Николай Штефанюк на официальной странице Ноябрьского приюта для животных во «ВКонтакте».

«Просьба не переводить никаких денежных средств на счет нашего волонтера. Данный счет будет закрыт, а все средства будут переведены в фонд „Право на жизнь“. За десять месяцев было пожертвовано чуть больше 30 тысяч рублей», — сообщил в видеообращении Николай Штефанюк.

Помимо этого, компания будет вести страницы приюта в социальных сетях «Одноклассники» и «Instagram». Также будет продолжено развитие прядильного цеха, где изготавливается нить из шерсти животных.

«Нам удалось запасти хороший объем шерсти, и мы начали создавать шерстяную нить. Сейчас отлаживаем все процент чтобы шерстяная нить получилась более качественной и красивой. Об этом мы будем рассказывать в наших соцсетях в „Одноклассниках“ и „Instagram“», — добавил экс-руководитель приюта.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьском приюте для животных сменился руководитель. Компания «Экосфера +» по заявлению городской администрации, отказалась от работы из-за потери интереса к делу.