Приют для животных в Ноябрьске отдали главе службы отлова зверей

В Ноябрьском приюте для животных происходят изменения Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Ноябрьске новым руководителем приюта для животных стал предприниматель Николай Костюк, который также занимается отловом животных. Это вызвало негодование жителей города и бурное обсуждение в социальных сетях.

«Многие знают Николая Костюка, именно под его руководство передан наш любимый приют. Хотелось бы, чтобы все об этом знали и помогли не потерять все, что строилось 9 месяцев с нуля. В приюте огромное количество наших любимых животных, мы просто не хотим бросать их на произвол судьбы», — сообщили жители города в группе «Злой Ноябрянин» во «ВКонтакте».

Бывшая обслуживающая компания НКО «Экосфера +» в августе заявила, что прекращает работу в приюте. Как сообщили URA.RU в администрации Ноябрьска, причиной своего решения в компании назвали потерю интереса.

«В феврале был заключен договор с „Экосфера +“. В августе они уведомили администрацию, что не считают интересным для себя продолжение этой деятельности. Три месяца согласно контракту, они отработали и ушли с приюта», — сообщили в городской администрации.

Из-за ухода обсуживающей компании приют может перейти на баланс муниципального предприятия, в случае если такое решение примут депутаты городской думы. Также администрация подписала договор с ИП Костюк, который занимается отловом животных в городе. Как сообщил URA.RU предприниматель, именно он первоначально запускал приют.

«Это приют запускал я с волонтерами, который после мы передали Экосфере. Моя задача в приюте: принять животных, накормить, напоить, убрать и выпустить. А что касается службы отлова, то моя бригада работает отдельно», — рассказал URA.RU предприниматель Николай Костюк.

Предприниматель добавил, что никто не был уволен и команда в приюте осталось прежней. Ушли только делопроизводитель и бухгалтер. Администрация города провела в приюте проверку, где не нашла ни каких нарушений в условиях содержания животных.