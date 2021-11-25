Шумков выразил соболезнования родным погибших в Кузбассе

Слова губернатора Вадима Шумкова опубликовали на сайте областного правительства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков выразил соболезнования близким людей, погибших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Данная информация была размещена 26 ноября на сайте областного правительства.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва на шахте „Листвяжная“ в Кузбассе, горноспасателей, которые, выполняя свой долг, отдали жизни, пытаясь помочь шахтерам. Трагедия потрясла. Боль в душе за каждого из 52 погибших», — цитируют губернатора на сайте.

Шумков отметил, что новость его шокировала, а разум отказывается верить в произошедшее. Он добавил, что Курганская область скорбит вместе с Кузбассом и всей страной, и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

В Кемеровской области после инцидента в шахте «Листвяжная» из-за выброса метана погибло 52 человека. В больницах находятся 50 человек, еще 13 пострадавших получают лечение амбулаторно. Ранее соболезнования выразил губернатор Тюменской области Александр Моор.