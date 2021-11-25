Губернатор Моор выразил соболезнования из-за трагедии в Кузбассе

В шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погибло 52 человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования родным погибших в Кузбассе шахтеров и спасателей. Об этом глава региона написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В Кузбассе произошла большая трагедия. Выражаю глубокие соболезнования родным погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим. Тюменская область вместе с вами», — написал Моор.

Ранее URA.RU писало, что после инцидента в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погибло 52 человека. Причиной аварии стал выброс метана. Еще 63 пострадали — в больницах находятся 50 человек, еще 13 пострадавших получают лечение амбулаторно.