25 ноября 2021

Губернатор Моор выразил соболезнования из-за трагедии в Кузбассе

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Открытие шахты Черемуховская Глубокая. Североуральск, бурение, шахта черемуховская глубокая, подземные работы
В шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погибло 52 человека Фото:
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В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования родным погибших в Кузбассе шахтеров и спасателей. Об этом глава региона написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В Кузбассе произошла большая трагедия. Выражаю глубокие соболезнования родным погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим. Тюменская область вместе с вами», — написал Моор.

Ранее URA.RU писало, что после инцидента в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погибло 52 человека. Причиной аварии стал выброс метана. Еще 63 пострадали — в больницах находятся 50 человек, еще 13 пострадавших получают лечение амбулаторно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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