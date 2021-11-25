Тюменские власти сделали заявление после вспышки африканской чумы

Карантин по африканской чуме на одном из предприятий Ишима был объявлен 19 ноября Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На одном из предприятий Ишима отменен карантин по африканской чуме. Об этом сообщил Информационный центр правительства Тюменской области. Он был введен там 19 ноября.

«Карантинные мероприятия по африканской чуме свиней, введенные на территории инфицированного объекта в Ишиме 19 ноября 2021 года, отменяются с 26 ноября 2021 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор», — сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

Постановление о введении карантина по африканской чуме на территории инфицированного предприятия в Ишиме было подписано 19 ноября. Согласно документу, имеющиеся на объекте продукты убоя свиней и их переработки подлежали уничтожению в соответствии с ветеринарными правилами.