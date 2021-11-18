На тюменском предприятии объявлен карантин по африканской чуме

В Тюменской области обнаружена африканская чума свиней Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

На одном из предприятий Ишима с 19 ноября объявлен карантин по африканской чуме свиней. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Там уточнили, что губернатор Тюменской области Александр Моор подписал соответствующее постановление.

«Карантин по африканской чуме свиней установлен на инфицированном объекте в Ишиме с 19 октября Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор. Согласно постановлению, имеющиеся на инфицированном объекте продукты убоя свиней и их переработки, в отношении которых установлен диагноз на африканскую чуму свиней, подлежат уничтожению в соответствии с ветеринарными правилами», — сообщает telegram-канал оперштаба.

Там уточнили, что сейчас власти разрабатывают план действий для того, чтобы вирус не распространился за пределы предприятия, где была обнаружена инфекция. Управлению ветеринарии Тюменской области предписано утвердить план мероприятий по ликвидации африканской чумы свиней и предотвращению распространения возбудителя заболевания.

Ранее о вспышке африканской чумы свиней заявили в соседнем Ханты-Мансийском автономном округе. Власти ХМАО ввели карантин на территории КФХ «Капсамун» в Сургутском районе.