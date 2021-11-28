НАТО усиливает позиции в Евросоюзе из-за мигрантов в Беларуси

Новое соглашение необходимо для того, чтобы укрепить сотрудничество между Евросоюзом и альянсом, заявила Урсула фон дер Ляйен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки на белорусско-польской границе

Евросоюз и НАТО планируют подписать новое соглашение о сотрудничестве на фоне миграционного кризиса в Восточной Европе. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, документ нужен для обновления политических обязательств и укрепления партнерства между ЕС и альянсом.

«Сотрудники структур Евросоюза и НАТО находятся в постоянном контакте, однако с учетом изменения обстановки необходимо вывести наше сотрудничество на более высокий уровень. Мы активно работаем над подготовкой к подписанию новой декларации о сотрудничестве», — цитирует Урсулу фон дер Ляйен ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт обвинила Евросоюз в нарушении договоренностей по урегулированию миграционного кризиса. Ранее глава государства Александр Лукашенко предложил создать гуманитарный коридор для двух тысяч беженцев, которые собрались на белорусско-польской границе. Решение этого вопроса, по мнению президента Беларуси, должен был взять на себя Евросоюз. Минск, в свою очередь, обязался вернуть остальные пять тысяч мигрантов на родину.

Миграционный кризис начал развиваться в Восточной Европе в начале ноября. Тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока пытались прорваться в Польшу через Беларусь. Польша пресекла все попытки нелегалов попасть в Евросоюз. И.о. канцлера Германии Ангела Меркель попросила президента РФ Владимира Путина повлиять на Лукашенко для преодоления миграционного кризиса. Российский лидер заявил, что этот вопрос должен решаться между Минском и Евросоюзом.