Пушков нашел нестыковки в заявлениях ВОЗ по штамму «Омикрон»

Пушков обвинил ВОЗ в противоречиях Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) противоречат друг другу и создают непонятную ситуацию вокруг нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом заявил сенатор от Пермского края Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Есть ощущение, что в разнообразных ВОЗ заявлениях что-то с чем-то не сходится. ВОЗ вроде как успокаивает, но создает новые вопросы. Если существующие вакцины, как утверждает ВОЗ, эффективны против „Омикрона“, то зачем вырабатывать новые, о чем уже заявили некоторые компании?», — написал Пушков.

Он также задался вопросом, почему в ВОЗ утверждают, что «с высокой степенью вероятности» штамм «Омикрон» опасен для уже переболевших COVID-19. Пушков отметил, что вакцина и сама болезнь до сих пор вызывали один и тот же тип иммунной защиты. «Тогда почему существующие вакцины против „Омикрона“ якобы эффективны, а „заработанный“ через болезнь иммунитет — нет? Слишком много разнородной и противоречивой информации», — заявил сенатор.

Штамм B.1.1.529 коронавирусной инфекции впервые выявили в ЮАР. Ему дали название в честь 15-й буквы греческого алфавита — «Омикрон». Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков в беседе с URA.RU предположил, что «Омикрон» мог образоваться у ВИЧ-инфицированного.