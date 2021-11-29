У десятков курганских автобусов нашли технические неисправности

Технические неисправности нашли в каждом восьмом автобусе в регионе (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

В Курганской области сотрудники полиции проверили 941 автобус. У каждого восьмого были найдены технические неисправности. Данная информация размещена на сайте областного УМВД.

«Дорожные полицейские за три дня проверили 941 транспортное средство, привлекаемое для перевозки пассажиров. При перевозке людей по маршруту каждый восьмой автобус имел технические неисправности», — указано в сообщении.

По данным УМВД, у девяти автобусов были проблемы с тормозной системой или рулевым управлением. Эти автобусы сняли с маршрутов. Сотрудники ГИБДД нашли у 12 автобусов изменения в конструкции, которые не были зарегистрированы в Госавтоинспекции. Также полицейские нашли 25 нарушений, связанных с соблюдением режима труда и отдыха водителями. В ведомстве отметили, что всего было составлено более 300 административных протоколов. Проверка прошла в рамках профилактического мероприятия «Автобус».

Ранее представители областного правительства Курганской области сообщали, что смогут получить деньги на обновление городского транспорта только после обследования маршрутной сети и выполнения других условий. В сентябре председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко попросила губернатора Курганской области Вадима Шумкова заменить в регионе ПАЗики на современные автобусы.