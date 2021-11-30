Сотрудникам фонда медстрахования ЯНАО увеличат зарплаты

Правительство ЯНАО увеличит зарплаты сотрудников территориального фонда обязательного медицинского страхования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительство ЯНАО увеличит зарплаты сотрудников территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщается в опубликованном на сайте правительства ЯНАО документе.

«В пункте 1 постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 декабря 2020 года № 1557-П „Об утверждении фонда оплаты труда работников Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа на 2021 год“ слова „186 997,4 тысячи рублей“ заменить словами „209 089,6 тысяч рублей“», — говорится в опубликованном документе.

Представители правительства ЯНАО пояснили URA.RU, что увеличение суммы фонда оплаты для работников связанно с индексациями их зарплат. Ранее URA.RU сообщало, что правительство РФ выделило 1,6 млрд рублей для поддержки системы здравоохранения ЯНАО, ХМАО и Тюмени, а именно помощь больным COVID по полисам ОМС.