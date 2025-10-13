Правительство одобрило привлечение резервистов к операциям за рубежом

Военнослужащих, находящихся в резерве, смогут привлекать к операциям за рубежом даже в мирное время. Об этом сообщили в материалах заседания Правительственной комиссии по законопроектной деятельности.
«Правительственная комиссия одобрила предложения о внесении изменений в федеральный закон „Об обороне“», — указано в документе. Его приводит ТАСС. Отмечается, что резервистов могут привлекать для выполнения задач за пределами РФ путем их призыва на специальные военные сборы.
Отмечается, что в данном случае речь идет о тех, кто заключил контракт с Минобороны о пребывании в резерве. Согласно нынешнему законодательству, резервистов запрещается привлекать в мирное время. Однако после изменений появится возможность привлекать их в любое время.
В Кургане уже состоялась первая торжественная отправка призывников в рамках осенней компании. На мероприятии присутствовали представители военного комиссариата, ветераны, родные и близкие будущих военнослужащих. Новоиспеченных призывников проводили в армию с напутственными словами глава города Кургана Антон Науменко и сотрудники комиссариата.
