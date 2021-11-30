30 ноября 2021

Мэрия Екатеринбурга выставила на торги сгоревшее дотла здание

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Пожар в здании бывших мастерских Союза художников на улице Сони Морозовой. Екатеринбург, пожар, огонь, тушение пожара, пожарные, возгорание, пожаротушение, Мчс россии, пламя, улица сони морозовой161, здание мастерских союза художников
Здание и участок оценили в 20,4 млн рублей Фото:

Мэрия Екатеринбурга выставила на торги сгоревший минувшим летом дом по адресу Сони Морозовой, 161. Соответствующее постановление подписано мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым и опубликовано на сайте мэрии.

«Постановляю утвердить условия приватизации муниципального имущества по адресу г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, д. 161 с кадастровым номером 66:41:0601025:90, а также утвердить способ приватизации объекта — аукцион в электронной форме», — сообщается в документе.

В документе также указывается, что стоимость сгоревшего дома 2 241 000 рублей. Участок под зданием оценили в 18 159 000 рублей.

Здание Союза художников пустует с 2017 года. Мэрия подняла арендную плату, поэтому художникам пришлось покинуть свои мастерские. Пожар по адресу Сони Морозовой, 161 начался днем 10 июня 2021 года. Здания ОКН Екатеринбурга подвергаются жесткой чистке — ранее URA.RU сообщало, как обошлись частники со старейшим в стране зданием аэровокзала и флигелем особняка на Малышева, 38. Вслед за этим в Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев создал рабочую группу по разработке предложений о внесении изменений в федеральный закон об объектах культурного наследия.

Пожар в здании бывших мастерских Союза художников на улице Сони Морозовой. Екатеринбург
Пожар произошел 10 июня 2021 года
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Пожар в здании бывших мастерских Союза художников на улице Сони Морозовой. Екатеринбург
В ликвидации пожара участвовали 15 человек и 4 единицы спецтехники
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Пожар в здании бывших мастерских Союза художников на улице Сони Морозовой. Екатеринбург
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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