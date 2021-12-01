Депутат Бородай объяснил мотивы Киева разжечь войну в Донбассе

Западные страны готовы рискнуть военнослужащими Украины Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Власти Украины хотят обострить ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе, поскольку страна испытывает экономический, социальный кризис, который может перетечь в политический. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, первый председатель Совета министров ДНР Александр Бородай.

«Есть внутриукраинские причины. Власть утекает из рук [президента Украины] Владимира Зеленского окончательно. Ее и так было немного, сейчас она окончательно сквозь пальцы просачивается. На Украине колоссальный кризис, экономический, социальный. Соответственно, оба этих кризиса могут перетечь в политический кризис. Вы же понимаете, что это череда событий, а война, как говорится, все спишет», — сказал Александр Бородай.

В то же время западные страны не готовы рисковать собственными солдатами ради обострения ситуации в Донбассе, уверен депутат Госдумы. «Никакие 600 британцев на линию соприкосновения не приедут. Конечно, никто не будет рисковать. Ни Великобритания, ни Соединенные Штаты не будут рисковать своими военнослужащими, но, естественно, есть некая эскалация ситуации, провоцирование конфликта. Они, по всей видимости, готовы рискнуть и весьма охотно, и в большом количестве жизнями тех, кто одет в украинскую военную форму. Здесь они явно готовы», — подчеркнул политик.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что вооруженные силы Украины мобилизовали 125 тысяч человек в зону конфликта в Донбассе. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента известно об этом, однако Москва не может принять никаких мер, поскольку не является стороной конфликта.