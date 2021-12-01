01 декабря 2021

Финансист предрек рост цен на съемные квартиры в декабре

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Алексея Кричевского, на рынке крайне мало бюджетных предложений Фото:

Спрос на съемное жилье в суперэкономсегменте растет, что приводит к росту цен и дефициту предложений в декабре. Об этом заявил эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

«Оставшиеся и появляющиеся предложения в [экономной] ценовой категории либо улетают буквально за пару часов, либо просто уходят с рынка из-за каких-то подводных камней, мешающих нормально сдать квартиру. Поэтому прогноз, говорящий о том, что в декабре стоимость аренды возрастет, уже оправдал себя», — передает слова Алексея Кричевского Life.

Растущий спрос связан с постепенно возвращающимися в столицу и крупные города иногородними студентами и работниками, объяснил финансист. Также он отметил, что начинают вырастать расходы собственников на квартиры, частично из-за постепенного перехода арендодателей на самозанятость, что обязует их платить налоги.

Ранее URA.RU сообщало, что риелторы предрекли рост цен на недвижимость до 2023 года. Аналитики заявили, что с каждым годом жилье в России становится более недоступным. Эксперты консалтинговой группы SRG составили рейтинг 20 городов России по ценам на вторичное жилье.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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