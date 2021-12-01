Финансист предрек рост цен на съемные квартиры в декабре

Спрос на съемное жилье в суперэкономсегменте растет, что приводит к росту цен и дефициту предложений в декабре. Об этом заявил эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
«Оставшиеся и появляющиеся предложения в [экономной] ценовой категории либо улетают буквально за пару часов, либо просто уходят с рынка из-за каких-то подводных камней, мешающих нормально сдать квартиру. Поэтому прогноз, говорящий о том, что в декабре стоимость аренды возрастет, уже оправдал себя», — передает слова Алексея Кричевского
Растущий спрос связан с постепенно возвращающимися в столицу и крупные города иногородними студентами и работниками, объяснил финансист. Также он отметил, что начинают вырастать расходы собственников на квартиры, частично из-за постепенного перехода арендодателей на самозанятость, что обязует их платить налоги.
Ранее URA.RU сообщало, что риелторы предрекли рост цен на недвижимость до 2023 года. Аналитики заявили, что с каждым годом жилье в России становится более недоступным. Эксперты консалтинговой группы SRG составили рейтинг 20 городов России по ценам на вторичное жилье.
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