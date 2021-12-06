В Челябинской области выбрали главу муниципалитета

Депутаты проголосовали за избрание главой Увельского района Сергея Рослова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сосновского, Саткинского и Увельского районов

новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области

Действующий глава Увельского района сохранил свой пост по итогам выборов, прошедших 7 декабря в Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в управлении внутренней политики правительства региона.

«Собранием депутатов Увельского района главой Увельского района единогласно избран Рослов Сергей Геннадьевич. На заседании присутствовало 19 депутатов из 19», — рассказал URA.RU начальник управления Виталий Шиков.

Ранее кандидатура Рослова была согласована с губернатором Алексеем Текслером. Также ее утвердила кадровая комиссия регионального отделения «Единой России», лидером которого является глава области.

Рослов будет руководить муниципалитетом второй срок. Его впервые избрали главой района 8 декабря 2016 года.