06 декабря 2021

В Челябинской области выбрали главу муниципалитета

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание гордумы Екатеринбурга. Екатеринбург, мандат депутата, красная карточка, голосование
Депутаты проголосовали за избрание главой Увельского района Сергея Рослова Фото:
новость из сюжета
Конкурсы на глав в Челябинской области

Действующий глава Увельского района сохранил свой пост по итогам выборов, прошедших 7 декабря в Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в управлении внутренней политики правительства региона.

«Собранием депутатов Увельского района главой Увельского района единогласно избран Рослов Сергей Геннадьевич. На заседании присутствовало 19 депутатов из 19», — рассказал URA.RU начальник управления Виталий Шиков.

Ранее кандидатура Рослова была согласована с губернатором Алексеем Текслером. Также ее утвердила кадровая комиссия регионального отделения «Единой России», лидером которого является глава области.

Рослов будет руководить муниципалитетом второй срок. Его впервые избрали главой района 8 декабря 2016 года.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Действующий глава Увельского района сохранил свой пост по итогам выборов, прошедших 7 декабря в Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в управлении внутренней политики правительства региона. «Собранием депутатов Увельского района главой Увельского района единогласно избран Рослов Сергей Геннадьевич. На заседании присутствовало 19 депутатов из 19», — рассказал URA.RU начальник управления Виталий Шиков. Ранее кандидатура Рослова была согласована с губернатором Алексеем Текслером. Также ее утвердила кадровая комиссия регионального отделения «Единой России», лидером которого является глава области. Рослов будет руководить муниципалитетом второй срок. Его впервые избрали главой района 8 декабря 2016 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...