В Челябинской области выбрали главу муниципалитета

Действующий глава Увельского района сохранил свой пост по итогам выборов, прошедших 7 декабря в Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в управлении внутренней политики правительства региона.
«Собранием депутатов Увельского района главой Увельского района единогласно избран Рослов Сергей Геннадьевич. На заседании присутствовало 19 депутатов из 19», — рассказал URA.RU начальник управления Виталий Шиков.
Действующий глава Увельского района сохранил свой пост по итогам выборов, прошедших 7 декабря в Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в управлении внутренней политики правительства региона. «Собранием депутатов Увельского района главой Увельского района единогласно избран Рослов Сергей Геннадьевич. На заседании присутствовало 19 депутатов из 19», — рассказал URA.RU начальник управления Виталий Шиков. Ранее кандидатура Рослова была согласована с губернатором Алексеем Текслером. Также ее утвердила кадровая комиссия регионального отделения «Единой России», лидером которого является глава области. Рослов будет руководить муниципалитетом второй срок. Его впервые избрали главой района 8 декабря 2016 года.