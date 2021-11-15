Текслер согласовал кандидатуры глав трех челябинских районов

Алексей Текслер (слева) одобрил кандидатуру Александра Глазкова (справа) на новый срок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Выборы глав сразу трех районов Челябинской области — Сосновского, Увельского и Саткинского — пройдут 3 декабря. В этот день состоятся сессии райсобраний, где депутаты изберут главу из числа кандидатов, отобранных конкурсными комиссиями. Как сообщил URA.RU источник в правительстве региона, все действующие главы сохранят свои посты. Их кандидатуры одобрены губернатором Алексеем Текслером.

«В Увельском районе главой остается Сергей Рослов, а в Саткинском — Александр Глазков. Также одобрена кандидатура действующего главы Сосновского района Евгения Ваганова на новый срок. Все три кандидатуры будут согласованы на кадровой комиссии областного президиума „Единой России“, которым руководит Текслер. ЕР составляет большинство в районных собраниях, и единороссы поддержат эти кандидатуры на своих сессиях 3 декабря», — рассказал инсайдер.

До 3 декабря в районах пройдут конкурсные комиссии, наполовину сформированные представителями Текслера и наполовину — депутатами райсобраний. По словам инсайдера, соперники действующих глав — «технические» кандидаты. Получить комментарий вице-губернатора по внутренней политике Анатолия Векшина не удалось.

Рослов впервые был избран главой района 8 декабря 2016 года, а Ваганов 9 декабря того же года. Глазков руководит Саткинским районом с 2011 года.