В Кургане родителей без QR-кодов не пускают в детсад

На проблему курганцы жалуются в соцсетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Жительница Кургана рассказала, что ее не пускают на родительское собрание в детский сад без QR-кода. Представители власти объяснили, что это незаконно.

«Меня не пустят, сказали, в детский сад на собрание к ребенку без QR-кода. Я каждый день в садике и не могу на собрание сходить», — написала девушка на портале «Обратись».

На обращение ответили представители городской администрации. «Решение о недопуске родителей в детский сад без QR-кода не принималось. Просим указать номер детского сада», — сообщили сотрудники мэрии.

Ранее депутаты Курганской облдумы поддержали проект федерального закона о повсеместном введении QR-кодов. Против законопроекта выступили представители партии КПРФ.