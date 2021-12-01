01 декабря 2021

В Кургане родителей без QR-кодов не пускают в детсад

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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, детский сад, детская мебель, группа в детском саду
На проблему курганцы жалуются в соцсетях Фото:
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Жительница Кургана рассказала, что ее не пускают на родительское собрание в детский сад без QR-кода. Представители власти объяснили, что это незаконно.

«Меня не пустят, сказали, в детский сад на собрание к ребенку без QR-кода. Я каждый день в садике и не могу на собрание сходить», — написала девушка на портале «Обратись».

На обращение ответили представители городской администрации. «Решение о недопуске родителей в детский сад без QR-кода не принималось. Просим указать номер детского сада», — сообщили сотрудники мэрии.

Ранее депутаты Курганской облдумы поддержали проект федерального закона о повсеместном введении QR-кодов. Против законопроекта выступили представители партии КПРФ.

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Жительница Кургана рассказала, что ее не пускают на родительское собрание в детский сад без QR-кода. Представители власти объяснили, что это незаконно. «Меня не пустят, сказали, в детский сад на собрание к ребенку без QR-кода. Я каждый день в садике и не могу на собрание сходить», — написала девушка на портале «Обратись». На обращение ответили представители городской администрации. «Решение о недопуске родителей в детский сад без QR-кода не принималось. Просим указать номер детского сада», — сообщили сотрудники мэрии. Ранее депутаты Курганской облдумы поддержали проект федерального закона о повсеместном введении QR-кодов. Против законопроекта выступили представители партии КПРФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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