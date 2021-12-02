В Кургане термальный источник не должен работать Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Кургане посетители горячих источников «7 и Я» (на ул. Карбышева) удивились пломбам приставов на дверях здания. Однако комплекс работал и принимал клиентов. В курганском МЧС пояснили, что находиться в здании опасно и оно не должно работать. Видео действующего комплекса URA.RU предоставили жители Кургана.

«Мы с друзьями пошли отдохнуть на горячих источниках. Однако нас насторожило, что некоторые двери были опечатаны приставами. Сотрудники бассейна пояснили, что беспокоиться не стоит. И все же было неуютно, тем более раньше писали, что „7 и Я“ закрывали, но мы думали, что все устранено», — пояснили авторы видео ролика.

На кадрах видно, что на двери размещена информация: «Не вскрывать! Опечатано Курганским ГОСП по ИДНХ УФССП по Курганской области на основании решения Курганского городского суда от 31.08.2021 года». При этом посетители заходят и выходят из здания комплекса.

В пресс-службе УФССП на запрос URA.RU ответили, что с информацией о закрытии здания и контроля за исполнением решения суда могут ознакомиться только стороны исполнительного производства — должник и взыскатель. В пресс-службе МЧС России по Курганской области подтвердили, что здания не должны работать с 31 августа. «На Вургуна Агаева [владелец „7 и Я“] возложена обязанность приостановить эксплуатацию здания. В здании имеются нарушения требований пожарной безопасности, которые представляют явную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан. Эксплуатация горячего источника невозможна в связи с приостановкой деятельности объекта в целом», — уточнили спасатели.

Получить комментарии Агаева URA.RU не удалось. В ответе на звонок прозвучало, что данный вид связи не доступен для абонента.

URA.RU писало, что в Кургане приостановлена эксплуатация здания ресторанно-гостиничного комплекса «7 и Я». Такое решение в сентябре принял городской суд по иску прокуратуры.