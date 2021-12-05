В челябинском облизбиркоме поделили ключевые должности

Возглавит избирком Челябинской области Евгений Голицын (слева), его замом станет Артем Миронов (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В избирательной комиссии Челябинской области определились, кто займет четыре из пяти ключевых постов. Об этом сообщили источники URA.RU в резиденции губернатора.

«Председателем, как и предполагалось, будет перешедший на эту должность вице-губернатор Евгений Голицын. Зампредом станет юрист регионального отделения „Единой России“ Артем Миронов, секретарем — нынешняя первый замруководителя управления общественных связей Наталья Гавриш. Все они согласованы с губернатором области Алексей Текслером», — рассказал URA.RU инсайдер.

Вакантными остаются еще два места. По информации URA.RU, одну из них займет нынешний начальник Управления внутренней политики правительства области Виталий Шиков. По одному штатному месту продолжаются консультации.

Голицын отвечает за муниципалитеты юга и запада Челябинской области, ранее он возглавлял аппарат правительства области. С 2016 года и до осени 2019 года он курировал также вопросы внутренней политики, сдав эти функции вице-губернатору Анатолию Векшину. Гавриш работала в облизбиркоме с 2010 года, в том числе в штатной должности секретаря комиссии. Однако в 2017 году в новый состав избиркома она не вошла, перейдя на работу в правительство области. Опыт работы в комиссии имеет также и Миронов.

Полный список будущего состава комиссии стал известен в конце ноября. Кандидатуру Голицына 3 декабря одобрил ЦИК РФ. Сам он заявил URA.RU, что все кадровые вопросы будут решаться на заседании облизбиркома. По данным агентства, оно состоится 9 декабря.