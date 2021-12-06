СМИ: «Голосу» грозят суд и большие штрафы из-за смерти Градского

Александр Градский умер в возрасте 72 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российской программе «Голос» грозят суд и большие штрафы из-за смерти народного артиста РФ, композитора и наставника шоу Александра Градского. Отступление от правил программы нужно согласовывать с голландской компанией Talpa, которая является владельцем франшизы телевизионных конкурсов The Voice.

«Шаг вправо, шаг влево — расстрел, а точнее — суд и большие штрафы с последующим запретом на трансляцию. Поэтому-то и нельзя просто взять и заменить наставника или упразднить четвертое кресло, распределив участников команды Градского между Пелагеей, Димой Биланом и Леонидом Агутиным», — цитирует «Стархит» источника на съемочной площадке «Голоса».

До этого правообладатели не сталкивались со смертью наставников в период шоу. По словам источника, продюсеры из России сейчас пытаются решить ситуацию и согласовывают возможные сценарии с Голландией, передает «Утро.ру». На Первом канале 10 декабря выйдет последний выпуск с Градским. Почти все выпуски, которые будут показывать до конца декабря, записали заранее, пишут «Дни.ру».

О смерти Градского стало известно 28 ноября. Народному артисту было 72 года. Он находился в московской больнице с подозрением на инсульт после того, как ему стало плохо дома, сообщали СМИ. Предполагается, что причиной смерти был ишемический инсульт (инфаркт мозга). Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Градского. На «Первом канале» сообщили, что продолжат выпускать шоу «Голос» в память о Градском.