Путин выразил соболезнования родным Градского

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Чествование Параолимпийской сборной России в Кремле. Москва, сборная, команда, портрет, путин владимир, параолимпийцы, параолимпийская
Владимир Путин отправил семье Градского телеграмму с соболезнованиями Фото:

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким певца Александра Градского. Глава государства направил им телеграмму, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Президент выразил глубокие соболезнования», — цитирует Пескова РИА «Новости». Градский скончался в ночь на 28 ноября на 73-м году жизни.

Музыканта госпитализировали в Москве с подозрением на инсульт. После смерти Градского стало известно, что причиной смерти стал именно ишемический инсульт. Соболезнования в связи с кончиной Градского выражают многие российские звезды и политики.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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