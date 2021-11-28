Путин выразил соболезнования родным Градского

Владимир Путин отправил семье Градского телеграмму с соболезнованиями Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким певца Александра Градского. Глава государства направил им телеграмму, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Президент выразил глубокие соболезнования», — цитирует Пескова РИА «Новости». Градский скончался в ночь на 28 ноября на 73-м году жизни.

Музыканта госпитализировали в Москве с подозрением на инсульт. После смерти Градского стало известно, что причиной смерти стал именно ишемический инсульт. Соболезнования в связи с кончиной Градского выражают многие российские звезды и политики.