Экс-член Госсовета России возглавил челябинский район

Александр Глазков полностью сосредоточился на делах Саткинского района Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области

Главой Саткинского района (Челябинская область) избран экс-член комиссии Госсовета РФ Александр Глазков. Такое решение приняли на выборах 8 декабря местные депутаты, сообщили URA.RU в управлении внутренней политики правительства региона.

«Собранием депутатов Саткинского района главой района единогласно избран Глазков Александр Анатольевич. За него проголосовали 20 депутатов из 20 присуствующих», — пояснил URA.RU начальник управления Виталий Шиков.

Глазков с 1996 года работал на различных постах в структурах комбината «Магнезит», дважды избирался в районное собрание. В 2010 году он стал руководителем проекта департамента корпоративного развития и стратегических коммуникаций ООО «Группа «Магнезит» и депутатом заксобрания Челябинской области. Саткинский район он возглавил в 2011 году, сменив подавшего в отставку Александра Хлысту. С тех пор муниципалитет считается одним из самых благополучных в регионе. Он известен рядом успешных инвестиционных проектов, а дизайнер Артемий Лебедев поставил Сатку на первое место в рейтинге городов планеты, достойных посещения.

Глазков вошел в комиссию Государственного совета в декабре 2020 года после изменений в федеральном законодательстве. Было решено, что в эту структуру будут вводить представителей муниципалитетов сроком на один год. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главу Саткинского района ввели в состав Госсовета благодаря эффективности работы и необходимости новых подходов к работе органов государственной власти. В середине ноября 2021 года он, в рамках ротации, покинул Госсовет.