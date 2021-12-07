В «Алису» предложили добавить языки аборигенов ЯНАО

«Алиса» заговорит на ненецком Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Разработчикам голосового помощника «Алиса» предложат принять участие в спасении ненецкого языка от исчезновения. Об этом заявил директор музея истории Новгородского государственного университета Василий Харитонов на проходящем в Салехарде форуме молодежи коренных малочисленных народов Севера.

«Помогут в обучении и электронные ресурсы. Например, голосовым помощником может стать система „Алиса“ на ненецком языке. Сейчас такой проект разрабатывается для татарского и марийского. Это можно адаптировать и для ненецкого языка», — приводит слова Василия информационное издание «Красный север».

Как заявил историк в сохранении и развитию языков коренных народов севера поможет только комплексный подход. Для этого нужно развивать образование на языке коренного народа, проводить преемственность литературы, и создание любительского творчества, а также необходимы переводы фильмов и мультфильмов на ненецкий.

В Салехарде на данный момент проходит форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Российский Север». Участие в нем приняло около 100 человек из 28 регионов страны для прохождения обучение по трем направлениям: «Молодежное предпринимательство», «Языковое и культурное наследие», «Арктическое гостеприимство».