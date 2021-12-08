Сенатор Россель предрек крах США после отключения РФ от SWIFT

08 декабря 2021 в 16:52 Размер текста - 17 +

Эдуард Россель рассказал, что США не могут без денег России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россию от всемирной платежной системы SWIFT отключать не будут, ведь в этом случае пострадает не только РФ, но и США потеряют миллиарды долларов. Такого мнения придерживается бывший губернатор Свердловской области, а ныне член Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Эдуард Россель. Так он отреагировал на новость о том, что верхняя палата США не поддержала новые санкции против России. Ранее стало известно, что заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд предупредила, что в случае вторжения РФ на Украину США и союзники рассмотрят вариант полной изоляции РФ от мировой финансовой системы. Однако из оборонного бюджета США, который был принят в начале декабря этого года, исключили санкции против российского суверенного долга, а также санкции против «Северного потока — 2», пишет деловое издание «Взгляд». При этом на инициативу содействия безопасности Украины предполагается выделить 300 миллионов долларов США, уточняет MK.RU . «Что касается угроз со стороны Великобритании — они уже посчитали, какой урон получат, если отключат нас от этой платежной системы [SWIFT]. Колоссальные потери, которые исчисляются миллиардами долларов. Объем наших платежей — это почти такая же сумма, сколько американцы тратят на оборону», — отметил Россель в беседе с изданием Life . Таким образом, сенатор назвал «самоубийством» подобные действия других стран. При этом российские власти готовы к любому развитию событий, предупредил он. «Сбербанк занимается решением этого вопроса», — добавил Россель. С ним согласен и другой эксперт. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров также убежден, что США не пойдет на такие действия. Он отметил, что европейцам будет достаточно сложно обходиться без России. Возникает вопрос, как в таком случае рассчитываться за энергоносители, которые непрерывным потоком идут в Западную Европу. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россию от всемирной платежной системы SWIFT отключать не будут, ведь в этом случае пострадает не только РФ, но и США потеряют миллиарды долларов. Такого мнения придерживается бывший губернатор Свердловской области, а ныне член Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Эдуард Россель. Так он отреагировал на новость о том, что верхняя палата США не поддержала новые санкции против России. Ранее стало известно, что заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд предупредила, что в случае вторжения РФ на Украину США и союзники рассмотрят вариант полной изоляции РФ от мировой финансовой системы. Однако из оборонного бюджета США, который был принят в начале декабря этого года, исключили санкции против российского суверенного долга, а также санкции против «Северного потока — 2», пишет деловое издание «Взгляд». При этом на инициативу содействия безопасности Украины предполагается выделить 300 миллионов долларов США, уточняет MK.RU. «Что касается угроз со стороны Великобритании — они уже посчитали, какой урон получат, если отключат нас от этой платежной системы [SWIFT]. Колоссальные потери, которые исчисляются миллиардами долларов. Объем наших платежей — это почти такая же сумма, сколько американцы тратят на оборону», — отметил Россель в беседе с изданием Life. Таким образом, сенатор назвал «самоубийством» подобные действия других стран. При этом российские власти готовы к любому развитию событий, предупредил он. «Сбербанк занимается решением этого вопроса», — добавил Россель. С ним согласен и другой эксперт. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров также убежден, что США не пойдет на такие действия. Он отметил, что европейцам будет достаточно сложно обходиться без России. Возникает вопрос, как в таком случае рассчитываться за энергоносители, которые непрерывным потоком идут в Западную Европу.