В Кургане продают пристрой к зданию главного офиса банка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане продают пристрой, который относится в главному региональному офису «Сбербанка». Объявление размещено на сайте Avito.

«Предлагаем вашему вниманию. <…> Общая площадь здания: 205,4 кв. м. Общая площадь земельного участка: 6493 кв. м. <…> Техническое оборудование для организации/размещения столовой, кафе (место общественного питания)», — указано в объявлении.

На сайте указано, что в ближайшие пять лет в этом помещении должно находиться кафе или столовая, где смогут питаться сотрудники банка. Для них также должен остаться совмещенный внутренний переход со стороны банка. Стоимость помещения составила 6 241 637 рублей. «„Сбербанк“ рассматривает возможность продажи пристроя к зданию на Гоголя, 98, чтобы новый собственник организовал там точку общественного питания, которую смогут посещать все желающие», — объяснили URA.RU в пресс-службе Уральского банка «Сбербанка».

Ранее жители нескольких сел в Курганской области жаловались на закрытие местных отделений «Сбербанка». Позже выяснилось, что в одном из них офис не работал несколько дней, а в другом отделение закрыли на реконструкцию до мая.

Здание стоит более 6 млн рублей Скрин: сайт Avito

В пристрое будет находиться кафе или столовая Фото: сайт Avito