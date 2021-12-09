Приказ уже подписал гендиректор корпорации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники ВСМПО-Ависма (Свердловская область) получат тринадцатую зарплату перед Новым годом. Об этом URA.RU сообщил источник в корпорации.

«В корпорации выплатят „тринадцатую“ зарплату. Под действие приказа попадут более 20 тысяч сотрудников корпорации и дочерних обществ. По сути, это бонус, который платить никто не обязан», — пишет источник.

По словам собеседника, приказ по результатам работы корпорации в 2021 году уже подписан гендиректором Дмитрием Осиповым. В пресс-службе корпорации URA.RU не подтвердили, но и не опровергли информацию. Там сообщили, что информацию о премировании можно будет узнать только после приказа гендиректора.

В прошлый Новый год бывший генеральный директор корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин выплатил компании 1,7 млрд рублей по делу о взыскании убытков. Поводом для иска стали «неразумные и недобросовестные» сделки корпорации за 2017—2019 годы (время руководства Воеводина).

«ВСМПО-Ависма» является градообразующим предприятием Верхней Салды, крупнейшим налогоплательщиком Свердловской области и ключевым поставщиком титановых компонентов для авиакомпаний мира. Несмотря на финансовые потери в 2020 году, компания остается одной из самых прибыльных организаций в Свердловской области.