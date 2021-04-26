ТОП-10 свердловских компаний, которые разбогатели в кризис

Состояние больше половины предприятий выросло в разы

© Служба новостей «URA.RU»
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Запуск цеха горячего цинкования на Уральском заводе многограннных опор. Свердловская область, Полевской, завод, респиратор, защитная маска, производственный процесс, рабочий, цех, респираторная маска, маска на лицо, проивзодство, уральский завод многогранных опор, цех горячего цинкования
Общая прибыль «десятки» компаний в 2020 году составила 220 млрд рублей Фото:
статья из сюжета
Экономический кризис в России

Шесть крупнейших предприятий Свердловской области по итогам 2020 года стали богаче по сравнению с позапрошлым годом. Об этом стало известно по итогу анализа финансовых отчетов компаний за прошедший год. При этом общее финансовое состояние ключевых заводов и комбинатов снизилось.

Общая прибыль ТОП-10 компаний в 2020 году составила 220 млрд рублей. В 2019 году их общая прибыль составляла лишь 140,7 млрд рублей. Самый большой рост прибыли произошел у компании «Энел Россия», которая в 2020 году отчиталась о прибыли в 3,5 млрд рублей, тогда как в 2019 году деятельность предприятия была убыточна (12,2 млрд рублей). Подробный анализ финансовых показателей лидеров — в материале URA.RU.

Торжественный запуск нового доменного цеха №7 на ЕВРАЗ НТМК. Нижний Тагил. Свердловская область
Сейчас ЕВРАЗ НТМК пытается отсудить у мэрии Нижнего Тагила 1,5 млрд рублей
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1. Нижнетагильский металлургический комбинат — 65,3 млрд рублей

Крупнейший свердловский комбинат холдинга ЕВРАЗ (входит в дивизион «Урал» ЕВРАЗа) уже не в первый раз оказывается самой богатой в Свердловской области. Головной офис предприятия зарегистрирован в Нижнем Тагиле. В 2019 году чистая прибыль компании составила 110,8 млрд рублей, тогда как в 2020 году она снизилась до 65,3 млрд рублей.

Нижнетагильский металлургический комбинат является крупнейшим металлургическим предприятием на Урале, производит строительный и железнодорожный стальной прокат. В настоящее время в состав НТМК входят коксохимическое, доменное, сталеплавильное, прокатное, кислородное производства.

2. Качканарский горно-обогатительный комбинат — 29 млрд рублей

Качканарский комбинат ЕВРАЗа входит в пятерку крупнейших в России горнорудных предприятий. В 2020 году прибыль компании выросла с 25,4 млрд рублей (данные 2019 года) и достигла 29 млрд рублей. Выручка предприятия почти не изменилась: 56 млрд рублей в 2019 году против 52,17 млрд рублей в 2020 году.

В течение 2020 года предприятие появлялось в СМИ в контексте шестилетнего конфликта с буддийской общиной, построившей монастырь «Шедруб Линг» на горе Качканар. Представители конфессии находились на территории участка, где предприятие ЕВРАЗа планировало разрабатывать добычу титаномагнетитовых руд. После нескольких этапов переговоров, к которым также подключался свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько, была поставлена точка: 8 февраля буддисты сдали сооружения под охрану ЕВРАЗа.

3. Группа «Синара» — 13,5 млрд рублей

Чистая прибыль крупнейшего свердловского актива бизнесмена Дмитрия Пумпянского в 2020 году составила 13,5 млрд рублей (+ 10,2 млрд рублей по сравнению с 2019 годом). Выручка компании также выросла в два раза: с миллиарда рублей в 2019 году до 2,2 млрд рублей в 2020 году. В 2,4 раза выросли прочие доходы «Синары» — до 16 млрд рублей. Из них 14,5 млрд рублей составили «доходы, связанные с выбытием имущества в счет вклада в уставный капитал».

«Синара» является учредителем компании «Синара-Девелопмент». Летом 2020 года компании Свердловское управление государственной экспертизы после анализа проектной документации разрешило компании начать строительство деревни летней Универсиады-2023 в Екатеринбурге с общежития №1.

Виды Верхней Салды
«ВСМПО-Ависма» является градообразующим предприятием Верхней Салды и крупнейшим налогоплательщиком Свердловской области
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

4. Корпорация «ВСМПО-Ависма» — 9,5 млрд рублей

Основное производство корпорации, которая входит в госкорпорацию «Ростех» и является монополистом в отечественной титановой отрасли, расположено в Верхней Салде. В 2020 году прибыль предприятия составила 9,5 млрд рублей — на 13,8 млрд рублей меньше, чем годом ранее (23,3 млрд рублей в 2019 году). Выручка компании при этом составила более 78 млрд рублей (90 млрд рублей в 2019 году).

При этом в начале 2020 года ситуация была критической: в первом квартале убыток компании составлял 8 млрд рублей. После этого произошли кадровые перестановки: за 2020 год в корпорации трижды поменялся глава. Уже в начале 2021 года корпорация ликвидировала кипрские офшоры, через которые контролировалось предприятие. Мажоритарным владельцем корпорации теперь официально является член совета директоров «ВСМПО-Ависма» и один из ключевых сотрудников в команде гендиректора госкорпорации Ростех Сергея Чемезова — Михаил Шелков.

Торжественная церемония ввода в эксплуатацию нового комплекса термообработки труб на Северском трубном заводе. Свердловская область, Полевской
ТМК бизнесмена Дмитрия Пумпянского теперь является новым владельцем Первоуральского новотрубного завода
Фото: Анна Майорова © URA.RU

5. Первоуральский новотрубный завод — 8,9 млрд рублей

Первоуральский новотрубный завод в 2020 году получил 8,9 млрд рублей прибыли, что ненамного превосходит показатели 2019 года — 8,89 млрд рулей. При этом выручка компании снизилась и составила 76,3 млрд рублей против 83,4 млрд рублей.

Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ) входит в группу ЧТПЗ, которая в начале марта 2021 года была выкуплена холдингом ТМК Дмитрия Пумпянского за 84 млрд рублей. В итоге новый владелец предприятия произвел кадровую ротацию и назначил управляющим директором ПНТЗ технического директора Северского трубного завода Владимира Топорова.

6. «Уралвагонзавод» — 7,45 млрд рублей

Прибыль корпорации «Уралвагонзавод» в 2020 году выросла в три раза по сравнению с 2019 годом и теперь составляет 7,45 млрд рублей (против 2,3 млрд рублей в 2019 году). Выручка корпорации также выросла с 81,7 до 102 млрд рублей. Рост финансовых показателей «Уралвагонзавода» произошел за счет шестикратного увеличения поступлений от выпуска акций, увеличения долей участия (с 2,4 до 15,5 млрд рублей) и трехкратного увеличения прибыли от продаж (с 4,7 до 15,2 млрд рублей).

Рост прибыли произошел на фоне реструктуризации управленческого состава концерна: в начале 2020 года пост председателя совета директоров «Уралвагонзавода» покинул экс-полпред президента в УрФО Игорь Холманских. Причиной, по данным источников агентства, могли стать многомиллиардные долги, закредитованность и масса судебных исков к предприятию. Сейчас на фоне избытка вагонов на российском рынке заместителем гендиректора по гражданской продукции концерна стал гендиректор АО «УВЗ-Транс» Борис Мягков.

7. «Золото Северного Урала» — 7 млрд рублей

Прибыль компании «Золото Северного Урала» по итогу 2020 года выросла до 7 млрд рублей (5,54 млрд рублей — данные о прибыли по итогам 2019 года). Это стало рекордом для свердловского предприятия. Выручка компании за последний год выросла и составила 10,8 млрд рублей (+1,1 млрд рублей по сравнению с 2019 годом).

Компания «Золото Северного Урала» входит в уральский филиал «УК Полиметалл» и разрабатывает крупнейшее в регионе Воронцовское золоторудное месторождение возле Краснотурьинска. По данным «Интерфакса», в марте 2021 года «Полиметалл» купил ООО «Минерал ресурс», которое владеет лицензией на золоторудный участок Прокопьевский в Свердловской области.

Уральский электрохимический комбинат. Новоуральск
АО «УЭХК» входит в разделительно-сублиматный комплекс топливной компании «Росатома» — ТВЭЛ
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

8. Уральский электрохимический комбинат — 6 млрд рублей

Крупнейшее на Урале предприятие госкорпорации Росатом расположено в Новоуральске. За год прибыль комбината составила 6 млрд рублей (+ 200 млн рублей). Выручка у «атомного» предприятия почти не отличается от прошлогодней — 22 млрд рублей за 2020 год (меньше на 1,55 млрд рублей по сравнению с 2019 годом).

Рост прибыли на комбинате произошел вопреки коронавирусным проблемам. В первую волную пандемии COVID-19 стало известно, что более 100 работников Уральского электрохимического комбината заболели коронавирусом. Гендиректор предприятия тогда заявлял, что комбинату не хватает работников. Во вторую волну коронавируса ситуация повторилась.

9. «Сталепромышленная компания» — 4 млрд рублей

«Сталепромышленная компания» является одним из крупнейших независимых металлотрейдеров России с филиалами и представительствами в 45 городах. Первое предприятие, которое не является участником крупных холдингов, отчиталось о прибыли в 4 млрд рублей. Несмотря на отсутствие аффилированности с госкорпорациями, компания смогла улучшить показатели прибыли по сравнению с 2019 годом и добавила 800 млн рублей. Выручка компании за год почти не изменилась и составляет 78 млрд рублей.

Владельцами крупнейшего продавца металла на Урале являются топ-менеджеры «Сталепромышленной компании» вместе с главой Алексеем Сухневым. Компании принадлежит 248 тысяч «квадратов» складских площадей. Среди партнеров предприятия — «Северсталь», «ММК», «НЛМК», «Евраз», «ТМК» и «Амурсталь».

Меры безопасности, от короновируса, в магазинах Пятерочка и Монетка. Тюмень
У торговой сети «Монетка» открыто более 1600 магазинов, в том числе во всех регионах Большого Урала
Фото: Денис Моргунов © URA.RU

10. Торговая сеть «Монетка» — 3,9 млрд рублей

Торговая сеть продовольственных магазинов «Монетка» в 2020 году получила рекордную прибыль за всю историю существования компании. В финансовом отчете сказано, что в прошедшем году чистая прибыль компании составила 3,9 млрд рублей, против 2,3 млрд рублей в 2019 году. В прошлом году также значительно выросла выручка компании и составила 120,8 млрд рублей (против 103,9 млрд рублей в 2019 году).

Значительный рост финансовых показателей «Монетки» в самой компании связывают с продажей формата супермаркетов «Райт» и снижением расходов на аренду, логистику и коммунальные платежи. Екатеринбургская торговая сеть сейчас насчитывает более 1600 магазинов по всей стране, в том числе во всех регионах Большого Урала.

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