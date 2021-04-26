ТОП-10 свердловских компаний, которые разбогатели в кризис

Общая прибыль «десятки» компаний в 2020 году составила 220 млрд рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Экономический кризис в России

Шесть крупнейших предприятий Свердловской области по итогам 2020 года стали богаче по сравнению с позапрошлым годом. Об этом стало известно по итогу анализа финансовых отчетов компаний за прошедший год. При этом общее финансовое состояние ключевых заводов и комбинатов снизилось.

Общая прибыль ТОП-10 компаний в 2020 году составила 220 млрд рублей. В 2019 году их общая прибыль составляла лишь 140,7 млрд рублей. Самый большой рост прибыли произошел у компании «Энел Россия», которая в 2020 году отчиталась о прибыли в 3,5 млрд рублей, тогда как в 2019 году деятельность предприятия была убыточна (12,2 млрд рублей). Подробный анализ финансовых показателей лидеров — в материале URA.RU.

Сейчас ЕВРАЗ НТМК пытается отсудить у мэрии Нижнего Тагила 1,5 млрд рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

1. Нижнетагильский металлургический комбинат — 65,3 млрд рублей

Крупнейший свердловский комбинат холдинга ЕВРАЗ (входит в дивизион «Урал» ЕВРАЗа) уже не в первый раз оказывается самой богатой в Свердловской области. Головной офис предприятия зарегистрирован в Нижнем Тагиле. В 2019 году чистая прибыль компании составила 110,8 млрд рублей, тогда как в 2020 году она снизилась до 65,3 млрд рублей.

Нижнетагильский металлургический комбинат является крупнейшим металлургическим предприятием на Урале, производит строительный и железнодорожный стальной прокат. В настоящее время в состав НТМК входят коксохимическое, доменное, сталеплавильное, прокатное, кислородное производства.

2. Качканарский горно-обогатительный комбинат — 29 млрд рублей

Качканарский комбинат ЕВРАЗа входит в пятерку крупнейших в России горнорудных предприятий. В 2020 году прибыль компании выросла с 25,4 млрд рублей (данные 2019 года) и достигла 29 млрд рублей. Выручка предприятия почти не изменилась: 56 млрд рублей в 2019 году против 52,17 млрд рублей в 2020 году.

В течение 2020 года предприятие появлялось в СМИ в контексте шестилетнего конфликта с буддийской общиной, построившей монастырь «Шедруб Линг» на горе Качканар. Представители конфессии находились на территории участка, где предприятие ЕВРАЗа планировало разрабатывать добычу титаномагнетитовых руд. После нескольких этапов переговоров, к которым также подключался свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько, была поставлена точка: 8 февраля буддисты сдали сооружения под охрану ЕВРАЗа.

3. Группа «Синара» — 13,5 млрд рублей

Чистая прибыль крупнейшего свердловского актива бизнесмена Дмитрия Пумпянского в 2020 году составила 13,5 млрд рублей (+ 10,2 млрд рублей по сравнению с 2019 годом). Выручка компании также выросла в два раза: с миллиарда рублей в 2019 году до 2,2 млрд рублей в 2020 году. В 2,4 раза выросли прочие доходы «Синары» — до 16 млрд рублей. Из них 14,5 млрд рублей составили «доходы, связанные с выбытием имущества в счет вклада в уставный капитал».

«Синара» является учредителем компании «Синара-Девелопмент». Летом 2020 года компании Свердловское управление государственной экспертизы после анализа проектной документации разрешило компании начать строительство деревни летней Универсиады-2023 в Екатеринбурге с общежития №1.

«ВСМПО-Ависма» является градообразующим предприятием Верхней Салды и крупнейшим налогоплательщиком Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

4. Корпорация «ВСМПО-Ависма» — 9,5 млрд рублей

Основное производство корпорации, которая входит в госкорпорацию «Ростех» и является монополистом в отечественной титановой отрасли, расположено в Верхней Салде. В 2020 году прибыль предприятия составила 9,5 млрд рублей — на 13,8 млрд рублей меньше, чем годом ранее (23,3 млрд рублей в 2019 году). Выручка компании при этом составила более 78 млрд рублей (90 млрд рублей в 2019 году).

При этом в начале 2020 года ситуация была критической: в первом квартале убыток компании составлял 8 млрд рублей. После этого произошли кадровые перестановки: за 2020 год в корпорации трижды поменялся глава. Уже в начале 2021 года корпорация ликвидировала кипрские офшоры, через которые контролировалось предприятие. Мажоритарным владельцем корпорации теперь официально является член совета директоров «ВСМПО-Ависма» и один из ключевых сотрудников в команде гендиректора госкорпорации Ростех Сергея Чемезова — Михаил Шелков.

ТМК бизнесмена Дмитрия Пумпянского теперь является новым владельцем Первоуральского новотрубного завода Фото: Анна Майорова © URA.RU

5. Первоуральский новотрубный завод — 8,9 млрд рублей

Первоуральский новотрубный завод в 2020 году получил 8,9 млрд рублей прибыли, что ненамного превосходит показатели 2019 года — 8,89 млрд рулей. При этом выручка компании снизилась и составила 76,3 млрд рублей против 83,4 млрд рублей.

Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ) входит в группу ЧТПЗ, которая в начале марта 2021 года была выкуплена холдингом ТМК Дмитрия Пумпянского за 84 млрд рублей. В итоге новый владелец предприятия произвел кадровую ротацию и назначил управляющим директором ПНТЗ технического директора Северского трубного завода Владимира Топорова.

6. «Уралвагонзавод» — 7,45 млрд рублей

Прибыль корпорации «Уралвагонзавод» в 2020 году выросла в три раза по сравнению с 2019 годом и теперь составляет 7,45 млрд рублей (против 2,3 млрд рублей в 2019 году). Выручка корпорации также выросла с 81,7 до 102 млрд рублей. Рост финансовых показателей «Уралвагонзавода» произошел за счет шестикратного увеличения поступлений от выпуска акций, увеличения долей участия (с 2,4 до 15,5 млрд рублей) и трехкратного увеличения прибыли от продаж (с 4,7 до 15,2 млрд рублей).

Рост прибыли произошел на фоне реструктуризации управленческого состава концерна: в начале 2020 года пост председателя совета директоров «Уралвагонзавода» покинул экс-полпред президента в УрФО Игорь Холманских. Причиной, по данным источников агентства, могли стать многомиллиардные долги, закредитованность и масса судебных исков к предприятию. Сейчас на фоне избытка вагонов на российском рынке заместителем гендиректора по гражданской продукции концерна стал гендиректор АО «УВЗ-Транс» Борис Мягков.

7. «Золото Северного Урала» — 7 млрд рублей

Прибыль компании «Золото Северного Урала» по итогу 2020 года выросла до 7 млрд рублей (5,54 млрд рублей — данные о прибыли по итогам 2019 года). Это стало рекордом для свердловского предприятия. Выручка компании за последний год выросла и составила 10,8 млрд рублей (+1,1 млрд рублей по сравнению с 2019 годом).

Компания «Золото Северного Урала» входит в уральский филиал «УК Полиметалл» и разрабатывает крупнейшее в регионе Воронцовское золоторудное месторождение возле Краснотурьинска. По данным «Интерфакса», в марте 2021 года «Полиметалл» купил ООО «Минерал ресурс», которое владеет лицензией на золоторудный участок Прокопьевский в Свердловской области.

АО «УЭХК» входит в разделительно-сублиматный комплекс топливной компании «Росатома» — ТВЭЛ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

8. Уральский электрохимический комбинат — 6 млрд рублей

Крупнейшее на Урале предприятие госкорпорации Росатом расположено в Новоуральске. За год прибыль комбината составила 6 млрд рублей (+ 200 млн рублей). Выручка у «атомного» предприятия почти не отличается от прошлогодней — 22 млрд рублей за 2020 год (меньше на 1,55 млрд рублей по сравнению с 2019 годом).

Рост прибыли на комбинате произошел вопреки коронавирусным проблемам. В первую волную пандемии COVID-19 стало известно, что более 100 работников Уральского электрохимического комбината заболели коронавирусом. Гендиректор предприятия тогда заявлял, что комбинату не хватает работников. Во вторую волну коронавируса ситуация повторилась.

9. «Сталепромышленная компания» — 4 млрд рублей

«Сталепромышленная компания» является одним из крупнейших независимых металлотрейдеров России с филиалами и представительствами в 45 городах. Первое предприятие, которое не является участником крупных холдингов, отчиталось о прибыли в 4 млрд рублей. Несмотря на отсутствие аффилированности с госкорпорациями, компания смогла улучшить показатели прибыли по сравнению с 2019 годом и добавила 800 млн рублей. Выручка компании за год почти не изменилась и составляет 78 млрд рублей.

Владельцами крупнейшего продавца металла на Урале являются топ-менеджеры «Сталепромышленной компании» вместе с главой Алексеем Сухневым. Компании принадлежит 248 тысяч «квадратов» складских площадей. Среди партнеров предприятия — «Северсталь», «ММК», «НЛМК», «Евраз», «ТМК» и «Амурсталь».

У торговой сети «Монетка» открыто более 1600 магазинов, в том числе во всех регионах Большого Урала Фото: Денис Моргунов © URA.RU

10. Торговая сеть «Монетка» — 3,9 млрд рублей

Торговая сеть продовольственных магазинов «Монетка» в 2020 году получила рекордную прибыль за всю историю существования компании. В финансовом отчете сказано, что в прошедшем году чистая прибыль компании составила 3,9 млрд рублей, против 2,3 млрд рублей в 2019 году. В прошлом году также значительно выросла выручка компании и составила 120,8 млрд рублей (против 103,9 млрд рублей в 2019 году).

Значительный рост финансовых показателей «Монетки» в самой компании связывают с продажей формата супермаркетов «Райт» и снижением расходов на аренду, логистику и коммунальные платежи. Екатеринбургская торговая сеть сейчас насчитывает более 1600 магазинов по всей стране, в том числе во всех регионах Большого Урала.