Регионы РФ нашли способы борьбы с высокими ценами на продукты

09 декабря 2021 в 04:53 Размер текста - 17 +

Регионы РФ нашли выход, как сдержать рост цен на продукты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Цены на продукты в России Российские регионы нашли несколько способов сдерживания цен на продовольствие. Об этом рассказали в администрациях российских регионов. Тормозить рост стоимости продуктов планируют за счет частичной компенсации стоимости кормов и увеличения посевных площадей, ограничения торговых надбавок на социально-значимые товары и проведения ярмарок сельхозпродукции, передают «Известия» ответы пресс-служб правительств российских субъектов. В Минсельхозе рассказали о планах поддержать овощеводство, направив порядка 5 миллиардов рублей на ускоренное развитие отрасли, а также они сообщили о ведении работ по расширению посевных площадей под основные сельскохозяйственные культуры. В Челябинской области заверили, что направили хозяйствам, пострадавшим от засухи в этом году, 300 миллионов рублей на закупку кормов, а также 200 миллионов рублей на приобретение семян. В Орловской области намерены частично возместить затраты на покупку кормов для рогатого скота. Власти Крыма считают, что ярмарки — один из действенных механизмов по сдерживанию роста цен. В Курской области торговые сети постепенно снижают надбавку на основные продукты питания, некоторые из них вообще не делают наценки на несколько позиций. Росстат сообщил о росте цен на продукты на 8,4% по сравнению с ноябрем 2020 года. Это самая высокая годовая инфляция по итогам месяца с января 2016 года (тогда показатель составил 9,77%). Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские регионы нашли несколько способов сдерживания цен на продовольствие. Об этом рассказали в администрациях российских регионов. Тормозить рост стоимости продуктов планируют за счет частичной компенсации стоимости кормов и увеличения посевных площадей, ограничения торговых надбавок на социально-значимые товары и проведения ярмарок сельхозпродукции, передают «Известия» ответы пресс-служб правительств российских субъектов. В Минсельхозе рассказали о планах поддержать овощеводство, направив порядка 5 миллиардов рублей на ускоренное развитие отрасли, а также они сообщили о ведении работ по расширению посевных площадей под основные сельскохозяйственные культуры. В Челябинской области заверили, что направили хозяйствам, пострадавшим от засухи в этом году, 300 миллионов рублей на закупку кормов, а также 200 миллионов рублей на приобретение семян. В Орловской области намерены частично возместить затраты на покупку кормов для рогатого скота. Власти Крыма считают, что ярмарки — один из действенных механизмов по сдерживанию роста цен. В Курской области торговые сети постепенно снижают надбавку на основные продукты питания, некоторые из них вообще не делают наценки на несколько позиций. Росстат сообщил о росте цен на продукты на 8,4% по сравнению с ноябрем 2020 года. Это самая высокая годовая инфляция по итогам месяца с января 2016 года (тогда показатель составил 9,77%).