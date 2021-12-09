Иммунолог рассказал об угрозе самой опасной мутации COVID-19

Если коронавирус начнет атаковать T-лимфоциты, клетки иммунной системы, без которых не вырабатываются антитела, то это будет самой опасной мутацией COVID-19, поскольку человек не сможет вылечиться от заболевания. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
«Самая опасная мутация коронавируса, с моей точки зрения, как врача-иммунолога, будет, если он скрестится с ВИЧ. Это ведь тоже РНК-вирус. И вдруг окажется, что он атакует Т-лимфоциты. Это ключевые клетки иммунной системы. Если коронавирус научится, как атаковать T-лимфоциты, то он научится „выключать“ иммунную систему, и человек тогда в принципе не сможет выздороветь», — сказал Владимир Болибок.
Бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев в беседе с URA.RU заявил, что мутации S-белка, находящийся на поверхности коронавируса, также имеют потенциальную опасность. «В этом случае есть вероятность, что вакцины придется менять, что-то добавлять», — добавил специалист.
Ранее в Южной Африке появился новый штамм коронавируса «Омикрон». Ученые выяснили, что этот вариант содержит больше 30 мутаций. В разговоре с URA.RU вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков предположил, что «Омикрон» мог образоваться в организме ВИЧ-инфицированного. В Роспотребнадзоре рассказали, что в большинстве случаев заболевание штаммом «Омикрон» выражается в слабости, повышении температуры и головной боли.
Если коронавирус начнет атаковать T-лимфоциты, клетки иммунной системы, без которых не вырабатываются антитела, то это будет самой опасной мутацией COVID-19, поскольку человек не сможет вылечиться от заболевания. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. «Самая опасная мутация коронавируса, с моей точки зрения, как врача-иммунолога, будет, если он скрестится с ВИЧ. Это ведь тоже РНК-вирус. И вдруг окажется, что он атакует Т-лимфоциты. Это ключевые клетки иммунной системы. Если коронавирус научится, как атаковать T-лимфоциты, то он научится „выключать“ иммунную систему, и человек тогда в принципе не сможет выздороветь», — сказал Владимир Болибок. Бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев в беседе с URA.RU заявил, что мутации S-белка, находящийся на поверхности коронавируса, также имеют потенциальную опасность. «В этом случае есть вероятность, что вакцины придется менять, что-то добавлять», — добавил специалист. Ранее в Южной Африке появился новый штамм коронавируса «Омикрон». Ученые выяснили, что этот вариант содержит больше 30 мутаций. В разговоре с URA.RU вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков предположил, что «Омикрон» мог образоваться в организме ВИЧ-инфицированного. В Роспотребнадзоре рассказали, что в большинстве случаев заболевание штаммом «Омикрон» выражается в слабости, повышении температуры и головной боли.