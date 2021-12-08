Курганская медсестра возмутилась оплатой за ночные дежурства

Медсестра за 7 ночей дежурства получила 608 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская медсестра за семь ночных дежурств получила чуть более 600 рублей, а зарплату за месяц — около 21200 рублей. Фотографию расчетного листа сотрудница больницы опубликовала в курганском паблике в соцсети «ВКонтакте».

«За отработанные 7 суток ночные заплатили 608.21 рублей. Мы здесь работаем уже много лет, и нам жаль коллектив. Мы надеемся, что нас услышат», — написала медицинская сестра в группе «Реальный Курган» в соцсети «ВКонтакте».

В посте опубликован расчетный лист за июнь. Отмечается, что за месяц медицинская сестра получила 21239,07 рубля (18239,07 + 3000 рублей аванса). Место работы не уточняется.

В департаменте здравоохранения Курганской области отметили, что зарплата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда. «В соответствии с представленным расчетным листом медицинским работником отработано 95% нормы рабочего времени, оплата за ночные смены начислена в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 июля 2008 года № 554 „О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время“», — уточнили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в начале декабря врачи БСМП написали письмо новому главе регионального депздрава Алексею Сигидаеву, в котором пожаловались на отток кадров, в том числе из-за низкой зарплаты. После этого представители депздрава выяснили, что в больнице некоторым врачам неправильно начисляли зарплату, из-за чего один из врачей получал 240 тыс. рублей в месяц. В целом зарплата недовольных врачей составила от 70 до 130 тысяч рублей без учета соцвыплат за работу с больными COVID-19. Врачи объяснили высокие зарплаты совмещением 2,5-3 ставок.

фото: группа «Реальный Курган» в соцсети «ВКонтакте»