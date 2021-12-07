Курганские врачи объяснили высокие зарплаты

По словам врача, получать высокую зарплату можно только работая на несколько ставок (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской больнице скорой медицинской помощи получают высокую зарплату те врачи, которые работают на 2,5-3 ставки. Об этом URA.RU сообщил врач больницы.

«Мы кричим о том, что снижаются возможности стационара по оказанию помощи людям, а нам в глаза суют разговоры о деньгах, которые мы зарабатываем, работая фактически на 2,5-3 ставки. В результате выпячивают чьи-то одобренные доходы, да подработки, а на вопросы, отчего люди уходят, ответа нет. <…> Хотим, чтобы зарабатывать деньги можно было чаще бывая дома», — объяснил врач, пожелавший остаться анонимным.

Он отметил, что врачи в больнице также хотят добиться возможности осматривать экстренных пациентов в любое время и назначать препараты не по принципу: из того, что есть. Врач считает, что прежние главврачи приходили в отделения, смотрели, как работает система, и выслушивали каждого врача. По его мнению, нынешнее руководство действует по-другому.

Ранее представители областного депздрава получили письмо от врачей БСМП, которые просили помочь решить проблему оттока кадров, и провели проверку. По данным ведомства, зарплата обратившихся составила от 70 до 130 тыс. рублей, а у одного из них — более 240 тыс. При этом, в 2021 году из больницы уволились 15 врачей и 41 фельдшер, а вместо них приняли восемь врачей и 31 фельдшера.