Фракция Госдумы начала работу над новой Конституцией РФ

10 декабря 2021 в 09:21 Размер текста - 17 +

КПРФ будет разрабатывать новую Конституцию РФ с учетом завоеваний Октябрьской революции, сообщил Сергей Обухов Фото: Анна Майорова © URA.RU КПРФ разрабатывает собственный проект Конституции России по поручению лидера фракции в Госдуме Геннадия Зюганова. Об этом сообщил депутат Госдумы, коммунист Сергей Обухов. «Выполняя указания Геннадия Андреевича Зюганова, партия разворачивает работу по подготовке своего проекта Конституции», — цитирует Сергея Обухова официальный сайт КПРФ. Депутат уточнил, что в новом проекте главного закона страны будут использоваться 15 поправок, которые ранее предлагали коммунисты. Кроме того, при разработке новой Конституции партия учтет «10 величайших социальных завоеваний Октябрьской революции» — гарантированные политические и гражданские свободы и социально-экономические права, уточнил Обухов. Ранее провести вторую конституционную реформу предложил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров. В разговоре с URA.RU он заявил, что из главного закона страны нужно убрать принцип верховенства международных норм над российским законодательством. По его мнению, через общепризнанные принципы западные страны влияют на внутреннюю политику России. Голосование по поправкам в Конституцию РФ прошло в июне 2020 года. По итогам обработки 100% протоколов, реформу поддержали 77,92% проголосовавших. Итоговая явка по стране составила 67,97% — это более 109 миллионов человек. Глава ЦИК России Элла Памфилова подчеркнула, что голосование прошло справедливо, а его легитимность и прозрачность не оспариваются. Поправки в Конституцию РФ вступили в силу 4 июля. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

КПРФ разрабатывает собственный проект Конституции России по поручению лидера фракции в Госдуме Геннадия Зюганова. Об этом сообщил депутат Госдумы, коммунист Сергей Обухов. «Выполняя указания Геннадия Андреевича Зюганова, партия разворачивает работу по подготовке своего проекта Конституции», — цитирует Сергея Обухова официальный сайт КПРФ. Депутат уточнил, что в новом проекте главного закона страны будут использоваться 15 поправок, которые ранее предлагали коммунисты. Кроме того, при разработке новой Конституции партия учтет «10 величайших социальных завоеваний Октябрьской революции» — гарантированные политические и гражданские свободы и социально-экономические права, уточнил Обухов. Ранее провести вторую конституционную реформу предложил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров. В разговоре с URA.RU он заявил, что из главного закона страны нужно убрать принцип верховенства международных норм над российским законодательством. По его мнению, через общепризнанные принципы западные страны влияют на внутреннюю политику России. Голосование по поправкам в Конституцию РФ прошло в июне 2020 года. По итогам обработки 100% протоколов, реформу поддержали 77,92% проголосовавших. Итоговая явка по стране составила 67,97% — это более 109 миллионов человек. Глава ЦИК России Элла Памфилова подчеркнула, что голосование прошло справедливо, а его легитимность и прозрачность не оспариваются. Поправки в Конституцию РФ вступили в силу 4 июля.