Курганским родителям вручат поздравления от соратницы губернатора

Родители получат поздравления от замгубернатора Оксаны Куташи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области родители во время оформления свидетельства о рождении получат памятные поздравления от замгубернатора Оксаны Куташи. Данная информация размещена в instagram-аккаунте аппарата губернатора Курганской области.

«Курганским родителям при оформлении свидетельства о рождении ребенка будут вручать памятные поздравления от заместителя губернатора Курганской области — руководителя аппарата губернатора Курганской области Оксаны Куташи. <…> Поздравления о главном событии в жизни уже вручили первым курганским семьям», — рассказали представители аппарата губернатора.

Представители аппарата прикрепили к сообщению текст поздравления, которое получат родители. Куташи пожелала молодым семьям мудрости, сил и терпения, а новорожденным — крепкого здоровья и благополучия.

В конце ноября губернатор Вадим Шумков поручил выплатить 34 многодетным матерям региона по 300 тысяч рублей. Выплату приурочили ко Дню матери.