09 декабря 2021

Курганским родителям вручат поздравления от соратницы губернатора

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Заседание комитета по законодательству и гостроительству. Курган, куташи оксана
Родители получат поздравления от замгубернатора Оксаны Куташи Фото:

В Курганской области родители во время оформления свидетельства о рождении получат памятные поздравления от замгубернатора Оксаны Куташи. Данная информация размещена в instagram-аккаунте аппарата губернатора Курганской области.

«Курганским родителям при оформлении свидетельства о рождении ребенка будут вручать памятные поздравления от заместителя губернатора Курганской области — руководителя аппарата губернатора Курганской области Оксаны Куташи. <…> Поздравления о главном событии в жизни уже вручили первым курганским семьям», — рассказали представители аппарата губернатора.

Представители аппарата прикрепили к сообщению текст поздравления, которое получат родители. Куташи пожелала молодым семьям мудрости, сил и терпения, а новорожденным — крепкого здоровья и благополучия.

В конце ноября губернатор Вадим Шумков поручил выплатить 34 многодетным матерям региона по 300 тысяч рублей. Выплату приурочили ко Дню матери.

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В Курганской области родители во время оформления свидетельства о рождении получат памятные поздравления от замгубернатора Оксаны Куташи. Данная информация размещена в instagram-аккаунте аппарата губернатора Курганской области. «Курганским родителям при оформлении свидетельства о рождении ребенка будут вручать памятные поздравления от заместителя губернатора Курганской области — руководителя аппарата губернатора Курганской области Оксаны Куташи. <…> Поздравления о главном событии в жизни уже вручили первым курганским семьям», — рассказали представители аппарата губернатора. Представители аппарата прикрепили к сообщению текст поздравления, которое получат родители. Куташи пожелала молодым семьям мудрости, сил и терпения, а новорожденным — крепкого здоровья и благополучия. В конце ноября губернатор Вадим Шумков поручил выплатить 34 многодетным матерям региона по 300 тысяч рублей. Выплату приурочили ко Дню матери.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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