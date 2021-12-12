Канцлер ФРГ Шольц: ЕС не смирится с нарушением границ Украины

13 декабря 2021 в 01:07 Размер текста - 17 +

Германия и Польша не примирится с нарушением границ Украины. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. «Мы знаем, что есть вызывающая беспокойство новая активность по ту сторону границ Украины, поэтому важно, чтобы Европа совместно дала четко понять, что мы не будем с этим мириться, что мы не согласны с тем, что там происходит сейчас. Нерушимость границ — это то, на чем мы вместе как Европейский союз — Германия и Польша — делаем акцент, и все могут положиться на то, что нарушение этих границ будет тем, с чем мы не примиримся», — передает слова Олафа Шольца РИА «Новости». Также он отметил, что для решения конфликтов на Украине необходимо использовать все инструменты, особенно нормандский формат. «Жаль, что в последние годы не было достаточно прогресса, но речь должна идти о том, чтобы в будущем все активировать. Поэтому мы обсудим это на Совете ЕС», — резюмировал Шольц. Ранее сообщалось, что украинский посол в ФРГ Андрей Мельник призвал Шольца устроить России «холодный душ». Позже Мельник заявил, что разочарован новым канцлером Германии. Украинские силовики перемещают военную технику в населенные пункты ДНР. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным возможны. Российское посольство в Лондоне заявило о повышении опасности ситуации на Украине, передает RT.