12 декабря 2021

Канцлер ФРГ Шольц: ЕС не смирится с нарушением границ Украины

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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг германии, флаг, германия
По словам Олафа Шольца, важно дать знать, что Европа не смирится активностью на границе Украины Фото:
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Война на Украине

Германия и Польша не примирится с нарушением границ Украины. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

«Мы знаем, что есть вызывающая беспокойство новая активность по ту сторону границ Украины, поэтому важно, чтобы Европа совместно дала четко понять, что мы не будем с этим мириться, что мы не согласны с тем, что там происходит сейчас. Нерушимость границ — это то, на чем мы вместе как Европейский союз — Германия и Польша — делаем акцент, и все могут положиться на то, что нарушение этих границ будет тем, с чем мы не примиримся», — передает слова Олафа Шольца РИА «Новости».

Также он отметил, что для решения конфликтов на Украине необходимо использовать все инструменты, особенно нормандский формат. «Жаль, что в последние годы не было достаточно прогресса, но речь должна идти о том, чтобы в будущем все активировать. Поэтому мы обсудим это на Совете ЕС», — резюмировал Шольц.

Ранее сообщалось, что украинский посол в ФРГ Андрей Мельник призвал Шольца устроить России «холодный душ». Позже Мельник заявил, что разочарован новым канцлером Германии. Украинские силовики перемещают военную технику в населенные пункты ДНР. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным возможны. Российское посольство в Лондоне заявило о повышении опасности ситуации на Украине, передает RT.

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Германия и Польша не примирится с нарушением границ Украины. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. «Мы знаем, что есть вызывающая беспокойство новая активность по ту сторону границ Украины, поэтому важно, чтобы Европа совместно дала четко понять, что мы не будем с этим мириться, что мы не согласны с тем, что там происходит сейчас. Нерушимость границ — это то, на чем мы вместе как Европейский союз — Германия и Польша — делаем акцент, и все могут положиться на то, что нарушение этих границ будет тем, с чем мы не примиримся», — передает слова Олафа Шольца РИА «Новости». Также он отметил, что для решения конфликтов на Украине необходимо использовать все инструменты, особенно нормандский формат. «Жаль, что в последние годы не было достаточно прогресса, но речь должна идти о том, чтобы в будущем все активировать. Поэтому мы обсудим это на Совете ЕС», — резюмировал Шольц. Ранее сообщалось, что украинский посол в ФРГ Андрей Мельник призвал Шольца устроить России «холодный душ». Позже Мельник заявил, что разочарован новым канцлером Германии. Украинские силовики перемещают военную технику в населенные пункты ДНР. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным возможны. Российское посольство в Лондоне заявило о повышении опасности ситуации на Украине, передает RT.
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