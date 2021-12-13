Подрывник монастыря в Серпухове заключал антисуицидальный договор

В результате взрыва в монастыре пострадали два человека (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета В серпуховском монастыре произошел взрыв

Устроивший взрыв в Серпуховском женском монастыре Московской области Владислав Струженков заключал с психологом «антисуицидальный договор» о том, что он не будет до 1 января 2022 года совершать самоубийство.

«Подрывник Струженков ранее заключил с психологом гимназии „антисуицидальный контракт“ — письменное соглашение, что он берет на себя обязательство сохранять свою жизнь и не причинять себе вреда до 1 января 2022 года. Это было сделано, потому что Струженков говорил, что не видит своего будущего и не хочет жить», — пишет telegram-канал Shot.

У него удалили щитовидку, после чего у него начался гормональный сбой. Из-за этого он набрал вес и переживал. У Струженкова диагностировали депрессивный синдром. Родителям советовали наблюдать его у психиатра. В гимназии молодого человека охарактеризовали как замкнутого и молчаливого, передает telegram-канал.

Взрыв в монастыре прогремел утром 13 декабря. Струженков использовал самодельное взрывное устройство. Ему удалось выжить. Он является бывшим учеником православной гимназии, которая находится на территории монастыря, передает телеканал 360. Пострадали два человека — он и 15-летний подросток. В Следственном комитете завели уголовное дело, сообщают « Невские новости ». Бывший выпускник гимназии Александр Слонов рассказал URA.RU, что Струженкова могли отправить туда на перевоспитание. Он подвергался травле со стороны учителей православной гимназии, они относились предвзято, сказала URA.RU ученица гимназии.