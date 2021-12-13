«Госуслуги» начнут выдавать QR-коды по антителам в декабре

13 декабря 2021 в 20:32 Размер текста - 17 +

Портал «Госуслуг» сможет выдавать QR-коды после анализа на антитела к коронавирусу уже в декабре. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. «Портал госуслуг в декабре будет технически готов выдавать сертификаты по антителам тем, кто переболел коронавирусом без обращения к врачам, и вакцинированным иностранными препаратами. Сейчас мы завершаем работу по гражданам, которые не обращались в медицинские организации», — цитирует Татьяну Голикову РИА «Новости». Ранее вице-премьер сообщила, что с 1 января 2022 года россияне, получившие положительный ПЦР-тест на коронавирус и сдавшие анализы на антитела, смогут получить QR-код. На данный момент их выдают только тем гражданам, кто официально болел COVID-19 или поставил прививку. Также QR-код смогут получить россияне, вакцинированные иностранным препаратом. Их сертификаты будут действовать на протяжении полугода, передает телеканал 360. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что выдача QR-кодов привитым иностранными вакцинами не означает их признание в России. Работа над этим продолжается.