«Госуслуги» начнут выдавать QR-коды по антителам в декабре

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QR-код по антителам смогут получить те, кто не обращался в больницу или привился иностранной вакциной Фото:
новость из сюжета
В России повсеместно введут QR-коды

Портал «Госуслуг» сможет выдавать QR-коды после анализа на антитела к коронавирусу уже в декабре. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Портал госуслуг в декабре будет технически готов выдавать сертификаты по антителам тем, кто переболел коронавирусом без обращения к врачам, и вакцинированным иностранными препаратами. Сейчас мы завершаем работу по гражданам, которые не обращались в медицинские организации», — цитирует Татьяну Голикову РИА «Новости».

Ранее вице-премьер сообщила, что с 1 января 2022 года россияне, получившие положительный ПЦР-тест на коронавирус и сдавшие анализы на антитела, смогут получить QR-код. На данный момент их выдают только тем гражданам, кто официально болел COVID-19 или поставил прививку. Также QR-код смогут получить россияне, вакцинированные иностранным препаратом. Их сертификаты будут действовать на протяжении полугода, передает телеканал 360. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что выдача QR-кодов привитым иностранными вакцинами не означает их признание в России. Работа над этим продолжается.

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Портал «Госуслуг» сможет выдавать QR-коды после анализа на антитела к коронавирусу уже в декабре. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. «Портал госуслуг в декабре будет технически готов выдавать сертификаты по антителам тем, кто переболел коронавирусом без обращения к врачам, и вакцинированным иностранными препаратами. Сейчас мы завершаем работу по гражданам, которые не обращались в медицинские организации», — цитирует Татьяну Голикову РИА «Новости». Ранее вице-премьер сообщила, что с 1 января 2022 года россияне, получившие положительный ПЦР-тест на коронавирус и сдавшие анализы на антитела, смогут получить QR-код. На данный момент их выдают только тем гражданам, кто официально болел COVID-19 или поставил прививку. Также QR-код смогут получить россияне, вакцинированные иностранным препаратом. Их сертификаты будут действовать на протяжении полугода, передает телеканал 360. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что выдача QR-кодов привитым иностранными вакцинами не означает их признание в России. Работа над этим продолжается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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