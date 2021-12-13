Регионы РФ хотят принять доработанный закон о QR-кодах. Список поправок

14 декабря 2021 в 07:43 Размер текста - 17 +

В регионах положительно высказались о QR-кодах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды В регионах России согласны принять доработанный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Субъекты РФ предоставили отзывы с предложениями для доработки. В Чукотском автономном округе предложили предоставлять QR-коды не только вакцинированным и официально переболевшим, но и людям с антителами к коронавирусу, передают «Известия» со ссылкой на отзывы субъектов РФ. Также в регионе считают, что нужно разрешить посещение мероприятий, организаций культуры, общественного питания, розничной торговли при наличии отрицательного теста на коронавирус;

Стоит переименовать QR-коды в «сертификаты здоровья», заявили в Алтайском крае. Также среди инициатив — проводить проверку без предъявления документов, удостоверяющих личность. Депутаты предложили определить список объектов, для посещения которых нужен QR-код;

Такое же мнение высказали в Коми. Там тоже сомневаются, что необходим документ при проверке QR-кода. Неизвестно, какие документы относятся к удостоверяющим личность, отметили в регионе; Отрицательных отзывов от регионов не поступало, большая часть из них — положительные, без замечаний и условий. Первое чтение законопроекта о введении QR-кодов для посещения общественных мест состоится 16 декабря. Затем Госдума снова попросит регионы предоставить отзывы для рассмотрения документа во втором чтении. Ранее в Госдуме сняли с обсуждения законопроект о QR-кодах в транспорте. По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, это было совместно решение Госдумы и правительства, передают «Дни.ру». Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что QR-коды по антителам начнут выдавать в декабре. Их можно будет получить на портале госуслуг. Также она сообщила, что для россиян с медотводом ослабят ограничения. Предлагается пускать таких граждан в общественные места по отрицательному ПЦР-тесту. Минздрав РФ разработает список противопоказаний к вакцинации от COVID, затем их проанализируют в правительстве РФ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В регионах России согласны принять доработанный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Субъекты РФ предоставили отзывы с предложениями для доработки. Отрицательных отзывов от регионов не поступало, большая часть из них — положительные, без замечаний и условий. Первое чтение законопроекта о введении QR-кодов для посещения общественных мест состоится 16 декабря. Затем Госдума снова попросит регионы предоставить отзывы для рассмотрения документа во втором чтении. Ранее в Госдуме сняли с обсуждения законопроект о QR-кодах в транспорте. По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, это было совместно решение Госдумы и правительства, передают «Дни.ру». Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что QR-коды по антителам начнут выдавать в декабре. Их можно будет получить на портале госуслуг. Также она сообщила, что для россиян с медотводом ослабят ограничения. Предлагается пускать таких граждан в общественные места по отрицательному ПЦР-тесту. Минздрав РФ разработает список противопоказаний к вакцинации от COVID, затем их проанализируют в правительстве РФ.