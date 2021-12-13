Курганские власти ослабили ограничения по коронавирусу

В Курганской области с 15 декабря можно будет проводить культурные и спортивные мероприятия в помещениях. Данная информация была размещена 14 декабря в telegram-канале областного правительства.
«С 15 декабря в Курганской области разрешается проведение мероприятий для детей в театрах, кинотеатрах, концертных, культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях, учреждениях дополнительного образования и профессиональных образовательных учреждениях сферы культуры с максимальным числом зрителей не более 50% от вместимости зала. Соответствующее решение принято региональным оперативным штабом», — указано в сообщении.
Полностью наполнять зал можно на культурных мероприятиях для взрослых при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и предъявлении необходимых документов. На физкультурных и спортивных мероприятиях заполняемость залов должна составлять 75%.
Ранее заведениям общепита Курганской области разрешили работать с 23:00 до 6:00. Также власти позволили проводить уличные мероприятия, если число участников не превысит 500 человек.
В Курганской области с 15 декабря можно будет проводить культурные и спортивные мероприятия в помещениях. Данная информация была размещена 14 декабря в telegram-канале областного правительства. «С 15 декабря в Курганской области разрешается проведение мероприятий для детей в театрах, кинотеатрах, концертных, культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях, учреждениях дополнительного образования и профессиональных образовательных учреждениях сферы культуры с максимальным числом зрителей не более 50% от вместимости зала. Соответствующее решение принято региональным оперативным штабом», — указано в сообщении. Полностью наполнять зал можно на культурных мероприятиях для взрослых при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и предъявлении необходимых документов. На физкультурных и спортивных мероприятиях заполняемость залов должна составлять 75%. Ранее заведениям общепита Курганской области разрешили работать с 23:00 до 6:00. Также власти позволили проводить уличные мероприятия, если число участников не превысит 500 человек.