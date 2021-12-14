Подрывник из Серпухова пришел в себя и объяснил свой поступок. «Не было буллинга и обиды»

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Разное. Курган, купола храма, храм александра невского, крест церкви
Владислав Струженков хотел устроить массовое убийство в монастыре Фото:
новость из сюжета
В серпуховском монастыре произошел взрыв

Владислав Струженков, который устроил взрыв в монастыре Серпухова Московской области, сказал, что хотел убивать людей. По его словам, не было никакого буллинга и обиды на учителей православной гимназии при монастыре.

«Он сказал, что у него уже давно появилось желание убивать людей. Не было ни ненависти к религии, ни буллинга, ни обиды на учителей. Струженков говорит, что главный мотив — массовое убийство, которое он мечтал совершить», — сообщает telegram-канал Shot со ссылкой на Владислава Струженкова.

Струженков устроил взрыв в серпуховском монастыре 13 декабря, он учился в православной гимназии на его территории. Он использовал самодельное взрывное устройство. В Следственном комитете возбудили уголовное дело, пишет Life. В пресс-службе минздрава Московской области сообщили URA.RU, что семь жертв находятся на диагностике. Сам Струженков — в тяжелом состоянии. Бывшая ученица гимназии сообщила URA.RU, что его травили учителя и относились к нему предвзято.

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Владислав Струженков, который устроил взрыв в монастыре Серпухова Московской области, сказал, что хотел убивать людей. По его словам, не было никакого буллинга и обиды на учителей православной гимназии при монастыре. «Он сказал, что у него уже давно появилось желание убивать людей. Не было ни ненависти к религии, ни буллинга, ни обиды на учителей. Струженков говорит, что главный мотив — массовое убийство, которое он мечтал совершить», — сообщает telegram-канал Shot со ссылкой на Владислава Струженкова. Струженков устроил взрыв в серпуховском монастыре 13 декабря, он учился в православной гимназии на его территории. Он использовал самодельное взрывное устройство. В Следственном комитете возбудили уголовное дело, пишет Life. В пресс-службе минздрава Московской области сообщили URA.RU, что семь жертв находятся на диагностике. Сам Струженков — в тяжелом состоянии. Бывшая ученица гимназии сообщила URA.RU, что его травили учителя и относились к нему предвзято.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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