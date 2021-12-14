Владислав Струженков хотел устроить массовое убийство в монастыре Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета В серпуховском монастыре произошел взрыв

Владислав Струженков, который устроил взрыв в монастыре Серпухова Московской области, сказал, что хотел убивать людей. По его словам, не было никакого буллинга и обиды на учителей православной гимназии при монастыре.

«Он сказал, что у него уже давно появилось желание убивать людей. Не было ни ненависти к религии, ни буллинга, ни обиды на учителей. Струженков говорит, что главный мотив — массовое убийство, которое он мечтал совершить», — сообщает telegram-канал Shot со ссылкой на Владислава Струженкова.

Струженков устроил взрыв в серпуховском монастыре 13 декабря, он учился в православной гимназии на его территории. Он использовал самодельное взрывное устройство. В Следственном комитете возбудили уголовное дело, пишет Life . В пресс-службе минздрава Московской области сообщили URA.RU, что семь жертв находятся на диагностике. Сам Струженков — в тяжелом состоянии. Бывшая ученица гимназии сообщила URA.RU, что его травили учителя и относились к нему предвзято.