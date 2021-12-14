Тюменских школьников научат создавать компьютерные игры

Класс по разработке игр открылся в тюменском Центре роботехники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменских старшеклассников научат создавать компьютерные игры. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил губернатор Александр Моор. Глава региона рассказал, что 15 декабря на базе Центра роботехники в Тюмени открылся специализированный класс в рамках проекта «GameDev станция».

«Отрасль разработки софта для компьютерных игр сейчас на подъеме. Каждый год доходы компаний, которые заняты в этой сфере, увеличиваются. И кадров для быстрорастущей индустрии катастрофически не хватает. Конечно, выпускники класса не смогут уже завтра стать самостоятельными участниками рынка, им еще предстоит многому научиться. Уверен, что в будущем многие из них составят кадровую основу IT-компаний региона», — отметил Моор.

Ранее URA.RU писало, что в рейтинге цифровой зрелости регионов России Тюменская область занимает 7 место. Развитие стратегии цифровой трансформации региона осуществляется в рамках национального проекта «Цифровая экономика России».