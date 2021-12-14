14 декабря 2021
13 декабря 2021

Тюменских школьников научат создавать компьютерные игры

© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования посвященные восьмилетию компьютерной игры World of Tanks. Челябинск, компьютерная игра, геймер, ворлд оф тэнкс
Класс по разработке игр открылся в тюменском Центре роботехники Фото:

Тюменских старшеклассников научат создавать компьютерные игры. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил губернатор Александр Моор. Глава региона рассказал, что 15 декабря на базе Центра роботехники в Тюмени открылся специализированный класс в рамках проекта «GameDev станция».

«Отрасль разработки софта для компьютерных игр сейчас на подъеме. Каждый год доходы компаний, которые заняты в этой сфере, увеличиваются. И кадров для быстрорастущей индустрии катастрофически не хватает. Конечно, выпускники класса не смогут уже завтра стать самостоятельными участниками рынка, им еще предстоит многому научиться. Уверен, что в будущем многие из них составят кадровую основу IT-компаний региона», — отметил Моор.

Ранее URA.RU писало, что в рейтинге цифровой зрелости регионов России Тюменская область занимает 7 место. Развитие стратегии цифровой трансформации региона осуществляется в рамках национального проекта «Цифровая экономика России».

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Тюменских старшеклассников научат создавать компьютерные игры. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил губернатор Александр Моор. Глава региона рассказал, что 15 декабря на базе Центра роботехники в Тюмени открылся специализированный класс в рамках проекта «GameDev станция». «Отрасль разработки софта для компьютерных игр сейчас на подъеме. Каждый год доходы компаний, которые заняты в этой сфере, увеличиваются. И кадров для быстрорастущей индустрии катастрофически не хватает. Конечно, выпускники класса не смогут уже завтра стать самостоятельными участниками рынка, им еще предстоит многому научиться. Уверен, что в будущем многие из них составят кадровую основу IT-компаний региона», — отметил Моор. Ранее URA.RU писало, что в рейтинге цифровой зрелости регионов России Тюменская область занимает 7 место. Развитие стратегии цифровой трансформации региона осуществляется в рамках национального проекта «Цифровая экономика России».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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