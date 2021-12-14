В селе Большое Шмаково Варгашинского района (Курганская область) представители РПЦ освятили сельскохозяйственную технику, приобретенную за счет гранта главы региона Вадима Шумкова. Данная информация была размещена 15 декабря на сайте Курганской епархии.
«13 декабря <…> прошли праздничные богослужения. <…> После богослужения состоялся крестный ход и освящение новой сельхозтехники, приобретенной на средства гранта губернатора Курганской области, выделенные на создание крестьянско-фермерского хозяйства», — указано в сообщении.
Грант губернатора получил психиатр-нарколог, директор Центра развития социальных проектов Тюменской области «Милосердие» Андрей Якунин. Ему выделили 3 млн рублей на создание крестьянско-фермерского хозяйства «Андреевская слобода».
В селе Большое Шмаково Варгашинского района (Курганская область) представители РПЦ освятили сельскохозяйственную технику, приобретенную за счет гранта главы региона Вадима Шумкова. Данная информация была размещена 15 декабря на сайте Курганской епархии. «13 декабря <…> прошли праздничные богослужения. <…> После богослужения состоялся крестный ход и освящение новой сельхозтехники, приобретенной на средства гранта губернатора Курганской области, выделенные на создание крестьянско-фермерского хозяйства», — указано в сообщении. Грант губернатора получил психиатр-нарколог, директор Центра развития социальных проектов Тюменской области «Милосердие» Андрей Якунин. Ему выделили 3 млн рублей на создание крестьянско-фермерского хозяйства «Андреевская слобода». Ранее в регионе освятили новую машину спецсвязи. В 2019 году обряд освящения прошел в курганской исправительной колонии.