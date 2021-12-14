В курганском селе освятили тракторы, купленные на грант Шумкова. Фото

15 декабря 2021 в 13:55 Размер текста - 17 +

Технику приобрели на грант губернатора Курганской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В селе Большое Шмаково Варгашинского района (Курганская область) представители РПЦ освятили сельскохозяйственную технику, приобретенную за счет гранта главы региона Вадима Шумкова. Данная информация была размещена 15 декабря на сайте Курганской епархии. «13 декабря <…> прошли праздничные богослужения. <…> После богослужения состоялся крестный ход и освящение новой сельхозтехники, приобретенной на средства гранта губернатора Курганской области, выделенные на создание крестьянско-фермерского хозяйства», — указано в сообщении. Грант губернатора получил психиатр-нарколог, директор Центра развития социальных проектов Тюменской области «Милосердие» Андрей Якунин. Ему выделили 3 млн рублей на создание крестьянско-фермерского хозяйства «Андреевская слобода». Ранее в регионе освятили новую машину спецсвязи. В 2019 году обряд освящения прошел в курганской исправительной колонии. Представители РПЦ освятили сельхозтехнику Фото: пресс-служба Курганской епархии Помимо освящения техники в селе прошел крестный ход Фото: пресс-служба Курганской епархии Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В селе Большое Шмаково Варгашинского района (Курганская область) представители РПЦ освятили сельскохозяйственную технику, приобретенную за счет гранта главы региона Вадима Шумкова. Данная информация была размещена 15 декабря на сайте Курганской епархии. «13 декабря <…> прошли праздничные богослужения. <…> После богослужения состоялся крестный ход и освящение новой сельхозтехники, приобретенной на средства гранта губернатора Курганской области, выделенные на создание крестьянско-фермерского хозяйства», — указано в сообщении. Грант губернатора получил психиатр-нарколог, директор Центра развития социальных проектов Тюменской области «Милосердие» Андрей Якунин. Ему выделили 3 млн рублей на создание крестьянско-фермерского хозяйства «Андреевская слобода». Ранее в регионе освятили новую машину спецсвязи. В 2019 году обряд освящения прошел в курганской исправительной колонии.